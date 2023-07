Equita, Matteo Bruno Lunelli entra nel cda come consigliere indipendente

Il consiglio di amministrazione di Equita Group S.p.A., riunitosi in data odierna, tramite cooptazione il dottor Matteo Bruno Lunelli quale consigliere Indipendente della Società. La cooptazione segue le dimissioni presentate lo scorso 27 giugno 2023 dal Consigliere Indipendente dott. Paolo Colonna, rese necessarie dal recente rinnovo degli organi istituzionali di Fondazione Cariplo e dalla crescita dimensionale del gruppo Equita, condizioni che hanno determinato, ai sensi della normativa applicabile alla Fondazione Cariplo, l’incompatibilità tra gli incarichi assunti dal dott. Colonna in Fondazione Cariplo e l’incarico di Consigliere Indipendente assunto in EQUITA. Per effetto delle dimissioni presentate dal dott. Colonna quale Consigliere di EQUITA, sono venuti meno altresì gli incarichi di membro del Comitato Remunerazione e di membro del Comitato Parti Correlate della Società.

Il dottor Matteo Bruno Lunelli, laurea in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, è oggi Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento, Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli, Vicepresidente de La Finanziaria Trentina e Presidente di Fondazione Altagamma. Prima della sua lunga carriera di imprenditore vanta anche un’esperienza internazionale in Goldman Sachs che lo ha visto ricoprire il ruolo di analista finanziario e associato nelle sedi di Zurigo, New York e Londra. Il dott. Lunelli è anche consigliere di amministrazione di Coster Tecnologie Speciali e nel 2022 è stato premiato da EY come imprenditore dell’anno. Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, il dott. Lunelli detiene, direttamente e indirettamente, n. 682.000 azioni EQUITA.

Il Consiglio di Amministrazione, in seguito alla cooptazione del dott. Lunelli, ha altresì verificato la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, ivi inclusi i requisiti di indipendenza.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di EQUITA ha altresì nominato il dott. Lunelli membro del Comitato Remunerazione e del Comitato Parti Correlate.

Andrea Serra nominato sindaco

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato i requisiti della dott.ssa Andrea Serra previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, ivi inclusi i requisiti di indipendenza. In data 28 giugno 2023 la dott.ssa Serra ha infatti assunto l’incarico di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società in seguito alle dimissioni presentate dalla dott.ssa Laura Acquadro in pari data, con efficacia immediata.

Le dimissioni sono motivate dalla recente nomina della dott.ssa Acquadro quale Sindaco Effettivo di Fondazione Cariplo e dall’incompatibilità di tale nomina accertata da Fondazione Cariplo stessa ai sensi della normativa applicabile alle fondazioni bancarie – con la carica di Sindaco Effettivo della Società. Conseguentemente alle dimissioni, è subentrata alla dimissionaria dott.ssa Acquadro il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco Effettivo cessato nonché al genere meno rappresentato, come previsto dallo Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Si segnala che alla data odierna e per quanto a conoscenza della Società, la dott.ssa Serra non detiene azioni EQUITA. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società ringraziano il dott. Colonna e la dott.ssa Acquadro per il lavoro svolto in questi anni e danno il benvenuto al dott. Lunelli e alla dott.ssa Serra.