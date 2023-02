Esprinet, Conxi Palmero nominato strategic alliances manager del gruppo

Conxi Palmero è il nuovo strategic alliances manager di Esprinet

Palmero riporterà direttamente al direttore generale e si occuperà di sviluppare nuove partnership strategiche per espandere il perimetro delle attività del Gruppo, soprattutto nel segmento delle Advanced Solutions.

Sarà inoltre responsabile dello sviluppo di strategie go-to-market e di piani di business development, in ottica di benchmark e ampliamento delle diverse linee di business.

Classe 1974, dopo la laurea in Economia conseguita presso l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, Palmero inizia la sua carriera nell’ambito del controllo di gestione e nell’auditing. Nel 1999 fa il suo ingresso nel gruppo Sesa, fino ad assumere il ruolo di Investor relations manager corporate counsel dal 2013.

Si rafforza il team

“Sono contento di dare il benvenuto a Conxi Palmero in Esprinet” ha commentato Giovanni Testa, direttore generale del gruppo Esprinet. “La sua profonda conoscenza del mercato e la sua esperienza nella gestione strategica delle relazioni con i principali player IT a livello globale, unite alla sua passione ed energia, le permetteranno di raggiungere importanti risultati” ha aggiunto.

“Sono felice di approdare in una realtà dinamica con grandi progetti futuri di sviluppo ed espansione internazionale, portando le mie competenze nelle aree a maggior valore in modo da contribuire alla crescita sostenibile del Gruppo in un orizzonte di lungo termine”, ha dichiarato Conxi Palmero.