Euromobiliare fiduciaria (Credem), Oscar Anni è il nuovo direttore generale

Cambio di guardia ai vertici di Euromobiliare fiduciaria (Gruppo Credem)

Potenziare l’azione commerciale, aumentare il livello di innovazione, consolidare le sinergie con le reti del Gruppo Credem ed accrescerne le competenze con un piano di formazione ampliato e strategico, questi sono gli obiettivi per il 2023 di Oscar Anni, nominato di recente direttore generale di Euromobiliare Fiduciaria.

La società, costituita nel 1973 e controllata al 100% da Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, fa parte dell’area wealth management del Gruppo, coordinata da Paolo Magnani.

I principali obiettivi del suo mandato saranno: rafforzare il presidio commerciale per gestire al meglio la pianificazione patrimoniale, espandere la gamma dei servizi offerti dalla società, sfruttare le potenzialità del modello di consulenza evoluta fornito dalla piattaforma Evo Wealth e consolidare le sinergie con le reti del Gruppo.

Credem Euromobiliare Private Banking con masse complessive (tra raccolta gestita, amministrata, diretta ed impieghi) pari a 39,2 miliardi di euro e 679 professionisti ed il banking commerciale di Credem con 50,1 miliardi di euro di raccolta, 25,7 miliardi di euro di prestiti e 511 tra filiali retail, centri imprese e centri specialistici dedicati alle piccole attività e la rete dei 520 consulenti finanziari che hanno contribuito alla raccolta complessiva del banking commerciale con 7,9 miliardi di euro (dati a fine 2022).

Una lunga esperienza alle spalle

Anni approda a questo incarico dopo una esperienza trentennale costruita in primarie realtà bancarie nel mondo corporate e private banking, è entrato nel Gruppo Credem nel 2014 come direttore territoriale ed in seguito ha coordinato la rete di Advisory del Gruppo e la rete dei consulenti finanziari di Banca Euromobiliare, ora Credem Euromobiliare Private Banking.

Euromobiliare Fiduciaria si concentrerà nella diffusione della «cultura fiduciaria» in un modello integrato di business che vede la società come punto di accesso privilegiato della pianificazione patrimoniale attraverso un forte focus sulla formazione. In particolare, nel 2023 il piano di formazione prevede 15 incontri sul territorio, per raggiungere le reti del Gruppo e diffondere le più evolute prassi e modelli di mercato (anche attraverso business case).

“Per raggiungere gli obiettivi strategici è fondamentale potenziare la presenza commerciale e lavorare in forte sinergia con le reti distributive del Gruppo Credem per fornire un servizio qualificato, ad alto livello di specializzazione e costruito su misura sulle esigenze della nostra clientela”, ha dichiarato Oscar Anni, direttore generale di Euromobiliare Fiduciaria.