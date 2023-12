Facile.it rafforza il team con Tallia e Scordo

Facile.it annuncia oggi la nomina di Alessandro Tallia a Chief of Human Resources, Legal and General Services e quella di Pasquale Scordo a nuovo Chief Financial Officer. Gli incarichi saranno effettivi a partire dal 1° gennaio 2024.

Alessandro Tallia entra in Facile.it nel 2012 con il ruolo di CFO, occupandosi fin da subito della gestione finanziaria del comparatore. Nel 2023, oltre alla carica di CFO, acquisisce anche quella di HR Director. Con il nuovo ruolo di Chief of Human Resources, Legal and General Services, gestirà e sarà Responsabile del team HR, dell’ufficio Legal e del team Facility.

Pasquale Scordo, che subentra ad Alessandro Tallia nel ruolo di Chief Financial Officer, entra in azienda nel 2019 come PMO e Responsabile dei progetti speciali, occupandosi negli anni successivi anche di Investor Relations, M&A e, dal 2022, anche dell’area di Reporting and Controlling. Con il nuovo incarico di CFO, Scordo assume la responsabilità della gestione e della pianificazione generale di tutte le attività finanziarie dell’azienda.