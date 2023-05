Innovatec, Andrea Cederle nominato Group Cfo

Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha comunicato la nomina di Andrea Cederle come Group CFO.

Laureato in Economia, ha già ricoperto ruoli di CFO e Managing Director, in Italia e all’estero, presso importanti multinazionali italiane ed estere, tra cui Accenture e gruppo Coeclerici. Il suo precedente incarico è stato come Country CFO di BT Italia del gruppo British Telecom.

“Sono onorato di entrare nella squadra di Innovatec, per contribuire al percorso di crescita, già intrapreso dalla società, per affermarsi come lead player nel campo della transizione energetica ed ecologica in Italia”, ha commentato Cederle.

(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)

(Teleborsa)