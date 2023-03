Intermonte, Raffaele Ciccarelli diventa managing director e head of financial sponsors

Intermonte, Raffaele Ciccarelli diventa managing director

Intermonte, investment bank indipendente specializzata in capital markets, M&A advisory, intermediazione istituzionale e ricerca sul mercato italiano, annuncia l’ingresso di Raffaele Ciccarelli in qualità di managing director e head of financial sponsors.

In questo ruolo Raffaele avrà il compito di gestire le relazioni con i principali investitori di private equity operanti in Italia, facendo leva sulla posizione di leadership di Intermonte nel segmento delle medie imprese italiane, verso le quali c’è una forte e crescente focalizzazione da parte di investitori italiani ed internazionali.

Ciccarelli riporterà a Fabio Pigorini, amministratore delegato responsabile dell’investment banking, e lavorerà in coordinamento con le funzioni di Equity Capital Markets ed M&A di Intermonte, guidate rispettivamente da Eugenio Anglani e Giorgiantonio De Giorgi.

Cresce la divisione investment banking

La nomina di Ciccarelli rappresenta un ulteriore passo nella crescita della divisione investment banking di Intermonte che, nonostante l’impatto che il contesto geopolitico e macroeconomico ha avuto sulle attività delle maggiori banche d’affari a livello globale, ha chiuso il 2022 con ricavi sostanzialmente stabili grazie ad un significativo aumento delle attività di M&A, contribuendo per circa il 30% ai ricavi totali netti del gruppo.

Ciccarelli ha una consolidata esperienza nel mercato M&A in Italia, maturata negli oltre dieci anni trascorsi presso Vitale & Co, dove era managing director, prendendo parte a numerose operazioni di M&A mid-market sia domestiche sia cross-border, che hanno coinvolto fondi di private equity italiani ed internazionali.

“L’ingresso di Raffaele nel nostro Gruppo rappresenta un passo importante nel percorso di ulteriore consolidamento di Intermonte sul mercato italiano” ha dichiarato Fabio Pigorini, amministratore delegato, Head of Investment Banking di Intermonte. “Riteniamo importante che la nostra leadership nel segmento delle società di medie dimensioni sia messa anche al servizio dei fondi di private equity italiani ed internazionali che operano sul nostro mercato e rappresentano una quota rilevante dell’M&A italiano” ha concluso.