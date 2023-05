Istituto Piepoli: Livio Gigliuto nuovo Presidente esecutivo

Sociologo, Vicepresidente ed Head of Marketing di Istituto Piepoli S.p.A, autore di “Come promuovere la città. Strategie e azioni efficaci di marketing del territorio” (FrancoAngeli, 2015), di “Di corsa. Of course” (Malcor D’ Edizione, 2017) insieme a Fabio Pagliara, di “L’Italia che comunica in digitale” (Bonanno, 2019), di “L’Opinione degli Italiani nel primo ventennio degli anni duemila” (FrancoAngeli, 2020) insieme a Nicola Piepoli, di “L’Italia che comunica in digitale, edizione 2021” (Fahrenheit 451, 2021) e di numerosi saggi su marketing e opinione pubblica.

Presidente del Consorzio Opinio Italia

Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale. Vicepresidente della Fondazione Sportcity. Consigliere di Amministrazione della Fondazione Italia Digitale. Docente di comunicazione e ricerche di mercato in numerosi master, insegna comunicazione pubblica & social network presso la SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Commenta e analizza risultati di ricerche di opinione pubblica sui principali mezzi di comunicazione nazionali. Consulente di numerose società ed enti pubblici. Dal 2013 al 2018 ha guidato il Marketing del Territorio del Comune di Catania.