Italgas, premiato dall’Andaf il chief financial officer, Gianfranco Amoroso

Gianfranco Amoroso, chief financial officer di Italgas è stato premiato con il Cfo Award nella categoria delle società quotate. Il riconoscimento gli è stato attribuito dall’Andaf, l’associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari, e Accuracy, in collaborazione con Borsa Italiana ed Elite.

La motivazione del premio fa riferimento “alla complessa gestione di una delle principali operazioni di M&A nel settore energy: l’acquisizione di Depa Infrastructure, societa’ proprietaria della rete di distribuzione del gas in Grecia”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano nella serata di ieri in occasione di un dibattito dedicato a “Un mondo nuovamente diviso in due: i futuri protagonisti della competizione globale”. Il Cfo Awards e’ un prestigioso riconoscimento destinato ai direttori finanziari che hanno raggiunto eccellenti performance e hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo delle loro aziende.