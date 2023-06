KIKO, Cecilia Schena è il nuovo responsabile marketing

KIKO, Cecilia Schena noinata Chief Marketing Officer

Cecilia Schena sntra così a far parte del Global Leadership Team di KIKO, riportando direttamente all’amministratore delegato Simone Dominici. La manager vanta un’esperienza ultraventennale nel settore Beauty. Avrà la responsabilità di guidare il team Marketing e di supportare KIKO Milano nell’accelerazione della crescita del brand, con un focus in particolare sulla Customer Experience e l’innovazione. Le sue conoscenze nello sviluppo di prodotti e la capacità di individuare le nuove tendenze di make-up, oltre alla sua expertise globale di processo, la rendono la manager ideale per questo nuovo capitolo di KIKO Milano.

Una lunga esperienza nel beauty

Dopo gli inizi in Deborah Group con ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Direttore Marketing del brand di cosmetica italiana Deborah, nel 2009 entra in Bottega Verde come Marketing & Communication Director, dove ha avuto modo di rafforzare la sua expertise in ambito retail.

Successivamente, entra in Tenacta Group come responsabile della divisione Beauty per i brand Imetec, Bellissima e Ducati by Imetec, guidando lo sviluppo delle categorie skincare, haircare e mencare a livello globale, dando un importante contributo al rafforzamento della strategia di internazionalizzazione e innovazione del Gruppo.

Dal 2019 Cecilia ha inoltre guidato, in qualità di Senior Vice President Marketing & Business Development, la strategia di innovazione dei prodotti, contribuendo in modo attivo alla corporate social responsibility e alla strategia di sostenibilità di Chromavis, azienda leader mondiale nello sviluppo e produzione di cosmetici, utilizzando un approccio end-consumer per prevedere le esigenze future dei clienti.

“Cecilia porta con sé un bagaglio di conoscenze sullo sviluppo dei prodotti e di eccellenza nel marketing che saranno fondamentali per contribuire ad accelerare la crescita di KIKO, rafforzando la Marca nel suo percorso di espansione omnichannel, oltreché geografica nelle principali categorie del Beauty” ha commentato Simone Dominici, CEO di KIKO Milano ha commentato: .