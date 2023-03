Lipani Catricalà Partners si rafforza con gli avvocati Imparato e De Domenico

Si allarga il team nella sede milanese di Lipani Catricalà Partners

Entrano in studio di Flora Imparato e Antonino De Domenico. Flora Imparato, classe 1989 e avvocato dal 2016, ha collaborato dapprima con uno studio legale internazionale e successivamente con una boutique nota per la sua expertise nel contenzioso finanziario. Durante tali collaborazioni ha maturato esperienza nell’ambito del contenzioso civile e commerciale, nonché in quello del diritto finanziario, assistendo primarie banche in contenziosi in materia di servizi di investimento e di responsabilità degli intermediari finanziari nel collocamento di prodotti e strumenti finanziari.

Antonino De Domenico, classe 1991 e avvocato dal 2018, ha collaborato in uno studio nazionale noto per l’expertise nel diritto societario, nel real estate e nel litigation, ha già maturato una significativa esperienza nell’ambito del contenzioso civile, del real estate e della contrattualistica d’impresa, avendo assistito società quotate presso il FTSE MIB di Borsa Italiana.

Più attenzione al diritto pubblico

“L’ingresso di Flora e Antonino si inquadra nell’ambito del progetto di crescita dello studio non solo sulla piazza milanese ma anche in settori, quale quello del contenzioso civile, tradizionalmente marginale rispetto all’importante posizionamento raggiunto nel settore del diritto pubblico” afferma Silvia Cossu, partner di LC&P .

“Oggi lo Studio è in effetti coinvolto in diversi contenziosi commerciali e societari, alcuni di importanza strategica e di rilievo anche internazionale che ci consentono di investire sulla crescita sia in termini di numeri che di seniority dei professionisti coinvolti. Siamo quindi tutti molto contenti di dare il benvenuto a Flora e Antonino, ai quali si aggiungeranno presto altri giovani talenti, grazie ai quali lo Studio sarà in grado di assicurare assistenza di qualità che già lo caratterizza, con una ancora maggiore tempestività e capacità di rispondere alle sempre nuove esigenze dei clienti” conclude Cossu.