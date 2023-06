Lombard Odier: Stefano Guglielmetto nuovo Direttore Investimenti per l’Italia

Banca Lombard Odier & Co SA, la società di gestione patrimoniale internazionale con sede a Ginevra, ha annunciato la nomina di Stefano Guglielmetto a Direttore Investimenti presso la branch italiana con sede a Milano.

Stefano Guglielmetto ha ricoperto la posizione di Head of Investment Management and Client Coverage in Credit Suisse Italia dove ha lavorato negli ultimi sette anni. Nella sua posizione si è occupato della gestione dei portafogli, della relazione con i clienti e dello sviluppo di nuove soluzioni di investimento, nonché della comunicazione e della strategia dei prodotti. In precedenza, è stato Senior Portfolio Manager di Deutsche Bank e Head of Discretionary Business di Bank of America Merrill Lynch in Italia.

Stefano Guglielmetto ha conseguito una laurea con lode in Discipline Economiche e Sociali (DES) presso l’Università Bocconi e svolto l’Executive Innovation Program presso la Haas School of Business di Berkeley.