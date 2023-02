LU-VE Group, Quattrini nominato direttore generale

LU-VE annuncia la nomina di Riccardo Quattrini a direttore generale

La nomina,, operativa dal 1 aprile 2023è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, su proposta del presidente e amministratore delegato Matteo Liberali e del COO Michele Faggioli. A Quattrini – che nella sua funzione di direttore generale opererà a supporto del presidente e amministratore delegato e del COO – sono stati attribuiti i poteri relativi alla gestione ordinaria.

“La proposta di introdurre il Direttore Generale nella struttura di governance, consegue alla significativa crescita registrata da LU-VE Group in questi anni, a partire dalla sua quotazione in Borsa” ha dichiarato Liberali. “La creazione del nuovo ruolo ha l’obiettivo di assicurare crescita, continuità e buona gestione, fedeli ai principi che hanno sempre indicato la strada: umiltà, passione, valori e pensiero positivo” ha aggiunto

Nuovi obiettivi da raggiungere

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e LU-VE Group per la fiducia e la stima nei miei confronti. Ho iniziato a conoscere e conoscerò sempre di più i valori e i grandi risultati di questo Gruppo” ha commentato il manager. “Lavorerò per raggiungere nuovi obiettivi con il supporto di un’organizzazione forte, coesa e determinata. Il mio sguardo è rivolto al futuro, alle nuove sfide che ci attendono e soprattutto ai nuovi obiettivi che ci siamo dati” ha aggiunto.

Dopo aver conseguito la Laurea in ingegneria meccanica a indirizzo gestionale, presso il Politecnico delle Marche e il Master in management d’impresa presso l’ISTUD di Stresa, Quattrini ha maturato un’esperienza da manager, operando per oltre 25 anni in aziende italiane. Si tratta di imprese attive prevalentemente nell’ambito dell’industria metalmeccanica con vocazione internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto sia ruoli tecnici che strategico/commerciali.

Venticinque anni di esperienza alle spalle

Ha iniziato nel 2000 la sua collaborazione con Biesse Group S.p.A., società quotata all’Euronext STAR Milan, ricoprendo vari ruoli (engineering director, brand manager, sales & marketing director).

Nel 2010 è entrato nel Gruppo Cefra, con il quale ha collaborato sino al 2017, fino a ricoprire il ruolo di CEO. Dopo una parentesi come general manager in Aetna Group e IFI S.p.A., nel 2019 è rientrato in Biesse Group. Qui prima l’incarico di direttore della divisione legno-industrial e successivamente dal 2021, quello di Group Chief Product Strategy & Development Officer.

