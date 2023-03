Mario Cucinella Architects, Martina Martino è il nuovo amministratore delegato

Nuovo ad ai vertici di MCA

Martina Martino è amministratore delegato di MCA, Mario Cucinella Architects, studio di architettura fondato nel 1992 a Parigi da Mario Cucinella, oggi con sede a Bologna e Milano e composto da oltre 100 professionisti.

Con progetti realizzati in Europa, Cina, Africa del Nord e Centrale, Medio Oriente e Sud America, MCA – Mario Cucinella Architects è specializzato nella progettazione architettonica che integra strategie ambientali ed energetiche, sviluppate anche grazie al dipartimento di R&D interno.

Ricercatrice a Berkeley e una solida carriera decennale alle spalle

Classe ‘82, con una laurea in Ingegneria Civile conseguita all’Università Roma Tre e ricercatrice presso l’Università di Berkeley, Martina Martino ha alle spalle una carriera decennale maturata in primarie realtà internazionali in ambito ingegneristico e di sviluppo/consulenza immobiliare.

Prima del suo ingresso in MCA – Mario Cucinella Architects, l’Ing. Martino è stata Operations Director in Hill International, Inc, società internazionale tra i principali player nello sviluppo e consulenza immobiliare. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Operations Manager di IFA Residential Services, società quotata alla Kuwait Stock Exchange e leader nello sviluppo di hotel mixed-use e resort nel settore del lusso.

L’ingresso di Martina Martino come AD di MCA – Mario Cucinella Architects ha una valenza strategica nel perseguimento dei futuri obiettivi dello studio di progettazione anche per la sua grande competenza gestionale consolidata grazie a significative esperienze internazionali professionali ed accademiche – Emirati Arabi, Asia ed Europa, Stati Uniti U.C. Berkeley