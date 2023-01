Innovatec, Matteo Marini è il nuovo amministratore delegato

Prenderà il posto di Roberto Maggio che resta amministratore

Il consiglio di amministrazione di Innovatec ha cooptato e nominato all’unanimità con effetto immediato, Matteo Marini nuovo amministratore delegato del gruppo. L’azienda ha preso atto delle dimissioni, con effetto immediato di Roberto Maggio, dal ruolo di ceo e di Mario Gamberale come amministratore.

Maggio rimane in carica come amministratore ed assisterà e supporterà Marini – almeno nella fase iniziale – in tutte le attività operative e gestionali della società e del gruppo. Mario Gamberale rimane nel gruppo focalizzandosi maggiormente nello sviluppo del business Efficienza Energetica della controllata Innovatec Power, società della quale è anche presidente esecutivo. Matteo Marini resterà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti della società.