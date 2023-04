Messaggerie Italiane, Stefano Mauri nominato presidente

Nuova governance per Messaggerie Italiane, holding a cui fa riferimento uno dei principali gruppi editoriali italiani operanti nel settore libraio nonché la principale piattaforma di distribuzione e commercio del libro in Italia.

L’assemblea, riunitasi a seguito della scomparsa del presidente Achille Mauri, all’unanimità ha nominato presidente Stefano Mauri – già vicepresidente vicario e consigliere delegato nonchè nipote di Achille – e vicepresidente vicario e amministratore delegato Alberto Ottieri. Confermato consigliere delegato e direttore generale Roberto Miglio. Nominato inoltre consigliere Sebastiano Mauri, figlio di Achille Mauri. Si tratta del terzo passaggio generazionale avvenuto all’interno della holding.

Ricavi 2022 a 660 milioni di euro

Messaggerie Italiane, che a oggi costituisce uno dei principali gruppi italiani operanti nel settore librario con circa 660 milioni di ricavi registrati nel 2022, si compone di due diverse attività: GeMS, Gruppo editoriale Mauri Spagnol, e Emmelibri – Gruppo Messaggerie che operano in maniera autonoma e distinta. La prima, guidata da Stefano Mauri, rappresenta il secondo gruppo editoriale librario in Italia, mentre la seconda, guidata da Alberto Ottieri, è la principale piattaforma di distribuzione e commercio del libro in Italia, attiva su tutti i canali trade.

“Messaggerie Italiane è l’espressione di una fede assoluta nel libro e nei valori ad esso connessi: libertà di espressione, pluralità dell’offerta editoriale, indipendenza e responsabilità. Da più di 100 anni la nostra famiglia è al servizio del libro e quindi di un settore che rappresenta le fondamenta di una società sana e democratica”, ha dichiarato Stefano Mauri. “In tutti questi anni abbiamo sempre avuto fiducia nella solidità e nella resilienza del libro e su questa fiducia abbiamo costruito il passato, il presente e il futuro di Messaggerie Italiane. Continueremo a lavorare in questa direzione attraverso le nostre due anime – l’editoria e la distribuzione – il cui operato rimane distinto e autonomo, ma caratterizzato dagli stessi valori fondanti: la passione, il rigore, l’innovazione e la professionalità del nostro gruppo”.