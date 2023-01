Morgan Stanley, Mario Altieri country head Italia al posto di Siniscalco

Morgan Stanley, Mario Altieri al posto di Siniscalco

Mario Altieri sarà il nuovo country head per l’Italia di Morgan Stanley. Il professionista prende il posto di Domenico Siniscalco, che lascia la guida della banca in Italia dopo 16 anni, mantenendo comunque i ruoli di senior advisor e vice presidente. In Morgan Stanley dal 1999, Altieri arriva da un’ampia esperienza sui mercati internazionali avendo ricoperto i ruoli di responsabile distribuzione fixed income per l’area Asia-Pacifico e responsabile Equity per l’Europa continentale.