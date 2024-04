NextGeo nomina Frank Koopman quale Offshore Wind Strategy Director

NextGeo, società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili, nomina Frank Koopman quale Offshore Wind Strategy Director. NextGeo ha scelto di avvalersi dell’expertise di Frank Koopman con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio know-how e la propria presenza negli ambiti dell’energia eolica offshore e delle energie rinnovabili.

Una lunga esperienza alle spalle

Frank Koopman è un top manager e leader nel settore dell’energia offshore, con oltre 20 anni di esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, di progetti e programmi di innovazione. È stato Offshore Wind Global Director e dal 2019 al 2023 Marine Site Characterisation Global Director presso Fugro. In entrambi i ruoli, Frank Koopman è stato responsabile della strategia di crescita della società, dell’incremento dei processi di innovazione tecnologica e dei programmi di investimento rivolti al consolidamento del business nel settore eolico offshore e nelle energie rinnovabili. Con questa nomina, NextGeo intende confermare ed ampliare la collaborazione con Frank Koopman, nella convinzione che l’esperienza e la conoscenza del mercato di un professionista così affermato e stimato dagli addetti ai lavori contribuiranno a generare valore aggiunto per la società e per il business.

Un nuovo passo in avanti nella strategia aziendale

Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo, ha così commentato: “Siamo entusiasti di confermare la collaborazione con Frank Koopman che ricoprirà il ruolo di Offshore Wind Strategy Director di NextGeo. La sua leadership, passione ed esperienza si coniugano perfettamente con la nostra visione e i nostri obiettivi di crescita aziendale. Questa importante cooperazione ci proietta verso ambiziosi traguardi, confermando il nostro posizionamento tra i maggiori player del settore. Auguro a Frank di proseguire con entusiasmo nel suo lavoro, nella piena convinzione che il suo fondamentale contributo offrirà a tutto il nostro team nuovi stimoli e opportunità di miglioramento organizzativo e di innovazione”.

La nuova sfida

Frank Koopman, Offshore Wind Strategy Director di NextGeo, ha aggiunto: “NextGeo combina un brillante spirito imprenditoriale con una solida esperienza nel settore. Per questo motivo, non vedo l’ora di contribuire, attraverso la nostra collaborazione, all’espansione delle attività di NextGeo nell’ambito delle energie rinnovabili. L’azienda vanta una posizione consolidata nel settore dell’eolico offshore ed è pronta per un ulteriore impulso di crescita in Europa. Le capacità tecniche, il team di professionisti e gli asset di NextGeo, le consentono di essere un player di riferimento nell’analisi dei dati fondamentali per la progettazione, costruzione e sviluppo di parchi eolici offshore. Grazie al proprio impegno e know-how NetGeo saprà fornire anche un tangibile contributo nel supportare la transizione energetica europea in atto verso un futuro carbon free, e sarà inoltre in grado di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e opportunità di crescita per la nuova generazione di professionisti.”