Gruppo Cassa Centrale, Paolo Massarutto nuovo ad di Prestipay

Il Consiglio di amministrazione di Prestipay, nella seduta del 26 luglio 2023 ha nominato due nuovi Consiglieri per cooptazione: Paolo Massarutto, già direttore generale della società, e Letterio Merlino, attuale vice direttore Crediti del Gruppo Cassa Centrale. A Paolo Massarutto è stato altresì conferita la carica di amministratore delegato.

Le nuove nomine – si legge nella nota ufficiale – intervengono a seguito della recente acquisizione da parte di Cassa Centrale Banca dell’intero capitale sociale di Prestipay mediante l’acquisto della quota azionaria del 40% detenuta da Deutsche Bank.

“Sono orgoglioso ed onorato di ricoprire questo incarico – ha commentato il nuovo amministratore delegato e direttore generale Paolo Massarutto. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e l’azionista per la fiducia. Continuerò a lavorare con il massimo impegno e, insieme a tutta la squadra di Prestipay, daremo il nostro contributo nell’affrontare le sfide che ci attendono per il prossimo futuro e per garantire alla società un percorso di crescita sostenibile, nell’interesse di tutti gli stakeholder”.

Il Consiglio di amministrazione della società – conclude la nota – risulta quindi composto da cinque membri: Diego Ballardini Margonari (presidente), Sandro Bolognesi, Giuseppe Graffi Brunoro, Paolo Massarutto e Letterio Merlino.