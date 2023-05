Permira, David Floyd diventa senior advisor del team Healthcare

Permira annuncia la nomina di David Floyd nel ruolo di Senior Advisor del team Healthcare a livello globale guidato da Silvia Oteri. La nomina di Floyd rafforza l’advisory board del team Healthcare nel quale ha fatto recentemente ingresso anche Andy Eckert.

David vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore healthcare ed è riconosciuto quale esperto nel settore dei dispositivi medici. Tra gli incarichi ricoperti a livello internazionale, quello di Presidente del Gruppo Ortopedia di Stryker Corporation dal 2012 al 2019, dove ha supervisionato una serie di acquisizioni, in particolare Mako Surgical, Instratek, Small Bone Innovations e Stanmore Implants.

In precedenza è stato Presidente a livello globale di DePuy Orthopaedics (oggi DePuy Synthes, azienda di Johnson & Johnson) e ha lavorato anche presso Abbott Laboratories, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile per i prodotti destinati alla cura della colonna vertebrale. Attualmente David Floyd ricopre il ruolo di Presidente di Corin Group, azienda di impianti ortopedici tecnologici in cui i fondi Permira hanno investito nel 2018. È anche membro del consiglio di amministrazione di Merit Medical Systems e di Healthcare Outcomes Performance Company.

I fondi Permira, con un patrimonio in gestione per oltre 77 miliardi di euro, vantano un’ampia esperienza negli investimenti nel settore healthcare, avendo investito in circa 20 società per un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro. Il portafoglio attuale include gli investimenti in Kedrion e BPL, Neuraxpharm, Cambrex, Quotient Sciences, I-Med e Corin.