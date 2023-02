Pininfarina, Felix Kilbertus è il nuovo Chief Creative Officer

Pininfarina ha un nuovo chief creative officer

E’ il designer automobilistico di fama mondiale Felix Kilbertus. Felix sarà la guida creativa e strategica a livello di Gruppo su tutti gli aspetti del Design (Mobility, Product & Experience Design, Architecture). Riportando direttamente all’ad Silvio Angori, supervisionerà tutti i team di design Pininfarina dislocati nelle diverse aree geografiche (Italia, Cina, America).

In Pininfarina, Felix entrerà a far parte di una squadra multiculturale di stilisti e designer con competenze di raro valore. Insieme, consolideranno la posizione di leadership mondiale dell’azienda nel design e si concentreranno nel guidare i clienti verso il futuro della mobilità, dell’architettura e del design delle esperienze. La strategia di Pininfarina mette al centro le esigenze future della società e delle persone e la continua fusione di realtà fisica e digitale, ovvero la natura “phygital” dello sviluppo del design.

Una lunga esperienza nel settore delle quattro ruote

Con una carriera di 20 anni nel design automobilistico, Felix ha recentemente ricoperto il ruolo di Head of Exterior Design presso Rolls-Royce Motor Cars, dove è stato responsabile dello sviluppo del design della gamma di prodotti del marchio dal 2017, guidando un team di creativi a Monaco di Baviera, in Germania, e a Goodwood, nel Regno Unito. In precedenza Felix ha ricoperto incarichi di senior design presso Renault, Nissan, Fiat e anche Pininfarina, dove è stato lead designer dal 2011 al 2014.

Nato in Austria 44 anni fa, il suo percorso creativo lo ha portato in Francia, Giappone, Italia e Germania. Ha iniziato la sua lunga e brillante carriera internazionale dopo aver completato i Master in Transportation Design (Strate College, Francia) e Industrial Design (UAID, Austria). Nel 2003 ha iniziato come designer di esterni presso Renault Design, dove ha continuato a ricoprire incarichi in vari studi fino al 2011, concentrandosi su progetti avanzati e di produzione. Dal 2008 al 2010 è entrato a far parte del Nissan Global Design Center di Atsugi, in Giappone, nell’ambito di uno scambio all’interno dell’alleanza Renault-Nissan, lavorando su concept per i marchi Nissan e Infiniti.

Nel 2011 è entrato a far parte del centro stile Pininfarina di Cambiano, Torino, come team leader per lo sviluppo del design degli esterni. Tra i tanti progetti, ha guidato il processo di design, e ne ha curato lo stile esterno, del concept BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé, presentato a Villa D’Este 2013. La sua avventura progettuale è continuata al Centro Stile FIAT di Torino, con una nuova sfida: dal 2014 al 2017 Felix ha lavorato come Exterior Chief Designer responsabile dello sviluppo del design esterno dei veicoli passeggeri del marchio Fiat.

A partire dal 17 aprile 2023 Felix andrà dunque ad assumere il ruolo in precedenza ricoperto da Kevin Rice, che ha lasciato l’azienda lo scorso dicembre.