Polifin, nel cda della holding entrano Tivegna e Galateri di Genola

Rinnovo del cda di Polifini con Tivegna e Galateri di Genola

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Polifin ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di POLIFIN ratificando l’ingresso di Massimo Tivegna, Direttore Generale di POLIFIN e Gabriele Galateri di Genola.

Fabio Bosatelli è stato confermato Presidente del Gruppo che controlla GEWISS, COSTIM e CHORUS LIFE. Il passaggio segna un cambio di governance per la holding – nel segno della continuità della compagine azionaria rappresentata dalla Famiglia Bosatelli – evolvendo la sua natura da famigliare a manageriale, all’insegna dell’operatività e dell’apertura ai mercati. Il Bilancio Consolidato 2022 è stato presentato all’Assemblea e vede il valore della produzione consolidato salire a 847,8 milioni di Euro (+46% sul 2021) e una crescita dell’EBITDA consolidato (+25%) passato dai 50,0 milioni di euro del 2021 ai 62,5 milioni di euro del 2022.

“Pur in uno scenario complesso”, ha commentato il Presidente di POLIFIN Fabio Bosatelli, “il Gruppo ha confermato solidità finanziaria e di business, registrando performance operative positive. Con i nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione, potremo contare sulla comprovata esperienza professionale di entrambi e consolidare una strategia di crescita duratura e profittevole per il Gruppo. Nei prossimi mesi GEWISS e COSTIM procederanno nello sviluppo previsto nei rispettivi piani industriali con obiettivi ambiziosi; per ChorusLife Bergamo, invece, saranno i mesi di completamento ed allestimento della grande iniziativa di rigenerazione urbana e, in parallelo, valuteremo progetti di replicabilità a partire da Pietra Ligure e in altre località”.

La nuova struttura del consiglio

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto: Fabio Livio Bosatelli, Presidente; Giovanna Terzi, Vice Presidente; Massimo Tivegna, Consigliere delegato; Gabriele Galateri di Genola, Consigliere; Armando Santus, Consigliere. Il collegio sindacale è composto da: Attilio Torracca, Presidente; Riccardo Ronchi, Sindaco effettivo; Massimiliano Tiraboschi, Sindaco effettivo.

“I risultati che presentiamo oggi sono frutto di un complesso ma sfidante lavoro di squadra” commenta il neo componente del CdA e Direttore Generale di POLIFIN Massimo Tivegna. “Crediamo fermamente nella collaborazione e nella contaminazione tra le diverse anime del Gruppo. Tutte le società presentano risultati in crescita che consentiranno a POLIFIN di proseguire nella strategia di consolidamento e diversificazione del proprio portafoglio di investimenti operando sempre più come holding operativa”.

“Sono felice di entrare a far parte di un Gruppo industriale di grande importanza nato dalla lungimiranza e dalla capacità di innovazione del fondatore Domenico Bosatelli e portatore sotto la guida del figlio Fabio di ulteriori progetti di sviluppo nei diversi campi di attività, con il contributo essenziale di un’eccellente prima linea manageriale” commenta Gabriele Galateri di Genola, neo componente del Consiglio di Amministrazione di POLIFIN.