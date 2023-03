Prima Assicurazioni, Andrea Balestrino diventa Country Manager Italia

Nuovo assetto per la compagnia

Prima Assicurazioni chiude il 2022 con una raccolta premi di circa 660 milioni di euro, in crescita del 32%sul 2021. E riorganizza la sua struttura per lo sviluppo in Italia e all’estero.La società raggiunge così gli oltre 2,5 milioni di clienti in italia. Diventa il primo player per quota di mercato nel canale diretto del segmento motor, con il 30% di market share. Positivo anche il percorso di crescita organica sui mercati esteri, dopo l’apertura nel quarto trimestre del 2022 le nuove sedi di Regno Unito e Spagna.La compagnia adotta quindi una struttura organizzativa a due livelli, Global e Local, con management e responsabilità dedicate e rafforza il team Global con due nomine chiave a riporto diretto del Ceo di Gruppo, George Ottathycal.

Prima punta sulla tecnologia come driver di crescita

Lo sviluppo globale della tecnologia di Prima è affidato al chief Technology officer, Peter Caron. Sarà lui a mettersi alla guida dell’hub diffuso di ricerca e sviluppo di Prima, dove sviluppatori, ingegneri e data scientist lavorano al perfezionamento di algoritmi e software. Caron ha più di 25 anni di esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella guida di team di sviluppo software. In precedenza, ha lavorato come Senior Vice President of Engineering presso HelloFresh.

Nichole Viviani, nominata Chief People & Culture Officer, ha il compito di declinare nei vari Paesi la strategia di Prima per offrire un ambiente di lavoro che metta ogni talento nelle condizioni di esprimere appieno il proprio potenziale, con particolare attenzione alle opportunità di full remote e al “work-life balance”. Viviani ricopriva in precedenza il ruolo di Chief People & Marketing Officer in Xplor Technologies.

A Balestrino la guida della divisione italiana

Inoltre, Andrea Balestrino, grazie a un percorso di crescita interna, assume l’incarico di Country Manager Italia, dopo che da direttore commerciale e business development ha guidato lo sviluppo della rete Intermediari di Prima, diffusa ormai su tutto il territorio nazionale. Balestrino affianca dunque Nicola Ielpo, Country Manager UK, e Ignacio Castilla Salas, che ricopre il ruolo di Country Manager Spagna.

“Stiamo lavorando per diventare la prima società insurtech a livello europeo con crescita organica”, ha dichiarato Ottathycal. “In questo momento– prosegue – lo siamo già per numero di clienti, anche se naturalmente per ora si tratta per la quasi totalità di clienti in Italia. Per la fine del 2023, la società punta a raggiungere un valore complessivo di circa 30 milioni di premi tra le sedi estere di UK e Spagna, mentre prevediamo che le sedi estere contribuiscano al 25% della raccolta di gruppo entro il 2027”.