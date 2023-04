Progetto CMR ha una nuova head of urban design: Francesca Pintus

Ingegnere in Italia e architetto nel Regno Unito

Progetto CMR dà il benvenuto nella sua squadra a Francesca Pintus, ingegnere e architetto, con un solido background internazionale maturato in quasi quindici anni di attività svolta nel Regno Unito, dove ha conseguito un Master in Urban Design presso la prestigiosa Bartlett School of Architecture, University College London.

Da inizio 2023, Francesca Pintus è la nuova Head of Urban Design in Progetto CMR, dove porta tutta la sua passione e maturato prevalentemente con HOK – London su complessi progetti internazionali quali Dubai Expo, la Legacy Plan dell’Expo di Milano, e uno dei giga projects in Arabia Saudita.

Il focus della sua attività è la progettazione di masterplan

Mirano a risolvere la complessità propria dell’ambiente urbano utilizzando lo sviluppo dello spazio pubblico come elemento collante, al fine di promuovere tessuti urbani sostenibili che permettano all’individuo e alla comunità di crescere e prosperare.

Francesca approccia ogni progetto spostandosi fluidamente dalla scala architettonica a quella urbana, con l’obiettivo di impostare strutture urbane flessibili ma coerenti, che siano in grado di accogliere e promuovere edifici che contribuiscono positivamente al loro contesto.

“Sono molto contento di accogliere Francesca Pintus in Progetto CMR. Sono sicuro che, grazie alle sue competenze e alla sua esperienza di lavoro in ambito internazionale. Consolideremo la qualità dei nostri progetti con la possibilità di approfondire diversi temi su cui stiamo lavorando, rafforzeremo la nostra presenza nei Paesi dove già stiamo operando e ci apriremo a futuri nuovi mercati” ha detto Massimo Roj, Fondatore e Amministratore Delegato di Progetto CMR.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di Progetto CMR, e di avere l’opportunità di contribuire a progetti significativi sia in ambito nazionale che internazionale. Intendo continuare la mia ricerca sulla città, sulle dinamiche complesse che la caratterizzano e le culture che la animano, in linea con quello che è stato il fulcro della mia pratica professionale fino ad ora. Far parte di una società di progettazione integrata mi permetterà di confrontarmi con colleghi esperti in diversi settori e di sviluppare soluzioni progettuali articolate ed efficaci per contesti estremamente differenti e in continuo mutamento” ha dichiarato Francesca Pintus.