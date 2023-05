Siav, Massimiliano Botta nominato direttore generale

Siav, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’Enterprise Content Management, ha comunicato che Massimiliano Botta ha assunto il ruolo di direttore generale. La decisione di nominare un direttore generale è volta a garantire un rafforzamento della struttura manageriale ed organizzativa del gruppo, per il quale il contributo di Botta sarà di grande importanza, si legge in una nota.

Botta ha maturato una comprovata esperienza come amministratore delegato e direttore commerciale nel settore IT. Dopo aver iniziato la sua carriera come Sales Manager presso importanti gruppi del settore – quali Olivetti, Tech Data, EMC – dal 2011 al 2015 ha lavorato in California presso Kofax, prima come country sales manager e successivamente come regional vice president.

Dal 2016 al 2017 ha svolto un’esperienza in ambito SaaS, ricoprendo la posizione di Vice President Global Sales & Alliances, presso la società WARDA – Fashion Digitalization. Dal 2020 al 2023 presso la società Sferanet, leader in Italia nel settore IT per la consulenza e integrazione di sistemi, ha assunto la carica di Chief Sales Officer nella sede di Dubai.



“L’obiettivo sarà quello di unire la creatività tipicamente italiana con un modello di governance moderno e flessibile al fine di portare sul mercato tecnologie e servizi facilmente accessibili a costi competitivi, consentendo dunque a qualsiasi azienda in Italia e all’estero di traguardare importanti obiettivi di trasformazione digitale”, ha commentato il neo DG.

(Teleborsa)