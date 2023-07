Carriere Gio 13 luglio 2023

The Italian Sea Group, Lamberto Tacoli nominato senior advisor

The Italian Sea Group, Lamberto Tacoli nominato senior advisor The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha nominato Lamberto Tacoli senior advisor. In questo ruolo Tacoli, manager di grande e riconosciuta esperienza nel settore della nautica, affiancherà Giovanni Costantino, Founder e CEO del gruppo,...

