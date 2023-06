Toffoletto De Luca Tamajo affida a Giovanni Morpurgo la guida della sede di Bologna

Toffoletto De Luca Tamajo affida a Morpurgo la guida della sede di Bologna

Toffoletto De Luca Tamajo, lo studio specializzato nella gestione dei rapporti di lavoro, nel diritto sindacale e nei servizi legali per le imprese, sceglie per guidare la propria sede di Bologna l’avvocato Giovanni Morpurgo, che entrerà come socio dal 1° luglio 2023.

Giovanni Morpurgo vanta una lunga esperienza come giuslavorista, svolgendo attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nel diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali. Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, l’avvocato Morpurgo assiste imprese, nazionali e internazionali, in tutti gli aspetti inerenti alla gestione del capitale umano e nei profili lavoristici collegati alle operazioni societarie straordinarie, alle esternalizzazioni e agli appalti, della negoziazione e redazione di accordi e contratti individuali e collettivi, delle consultazioni e negoziazioni con le organizzazioni sindacali e le autorità amministrative.

“Siamo molto contenti di avere a Bologna un professionista dell’esperienza di Giovanni Morpurgo – ha sottolineato Franco Toffoletto, Managing Partner dello Studio. – Siamo sicuri che insieme potremo sviluppare ulteriormente la nostra sede bolognese”.

“È una grande opportunità per me proseguire l’attività professionale nello studio Toffoletto De Luca Tamajo – dichiara l’avvocato Giovanni Morpurgo – una realtà caratterizzata da una grande attenzione all’innovazione tecnologica e alla continua evoluzione delle esigenze delle imprese nella gestione delle persone”.