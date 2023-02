Trudu è la nuova Cfo di Inwit, Golinelli direttore commerciale

Trudu nuovo Cfo di Inwit

Il consiglio di amministrazione di INWIT, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha nominato Emilia Trudu direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) a decorrere dal 6 marzo 2023. Trudu ha un’esperienza di oltre 20 anni in diversi settori ed attualmente è responsabile della funzione planning & control di INWIT. Precedentemente responsabile della direzione management accounting, planning & control & Investor relation di ITALIAONLINE, ha lavorato per il Gruppo Sole24Ore, Amplifon, Vodafone Italia e Nestlè, maturando un solido background finanziario.

Inoltre il CdA, preso atto dell’istituzione della nuova direzione commerciale, la cui responsabilità sarà assunta da Lucio Golinelli a decorrere dal 6 marzo 2023, ha aggiornato il perimetro dei key manager, attribuendo tale qualifica a Lucio Golinelli e a Emilia Trudu. Sono stati inoltre confermati key manager Diego Galli, direttore generale e Andrea Mondo, direttore Technology & Operations.

Le altre nomine

Golinelli ha una pluriennale esperienza in ambito marketing & sales. Proviene da Sky Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Director Retail & Service, e ha lavorato precedentemente come Direttore vendite in diverse aziende, sia all’estero, sia in Italia, tra cui TIM, Bouygues Telecom e Mobilkom Austria.

“È con grande piacere che diamo il benvenuto a Emilia e a Lucio nella nostra squadra – ha detto il DG Galli – In questo modo si completa e si rafforza il leadership team dell’azienda, con due figure professionali che portano le loro competenze e la loro esperienza per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Infine, dal 6 marzo 2023 viene meno la qualifica di key manager precedentemente attribuita a Gabriele Abbagnara, che assume la responsabilità strategica della nuova funzione Indoor Coverage Solutions, nell’ambito della direzione commerciale.