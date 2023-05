Valori asset management rafforza la squadra con Roberto Vincenzi

Roberto Vincenzi entra a far parte di Valori Asset Management, società indipendente di Wealth Management nata in Lussemburgo nel 2014, presente dal 2017 con la propria branch italiana a Milano, con l’obiettivo di diventare in Italia un punto di riferimento nella

gestione di grandi patrimoni.

In considerazione della sua profonda conoscenza del Mercato Private e delle competenze trasversali acquisite ricoprendo ruoli di responsabilità per diversi intermediari bancari tra cui il Gruppo UBI Banca, Roberto affiancherà Luca Bonifazi. Contribuirà allo sviluppo della Branch Italiana con riferimento in particolare ai Servizi di Gestione e Consulenza su Base Indipendente secondo la logica di un MultiFamily Office, in sinergia con le altre strutture del Gruppo. In particolare si concentrerà nello sviluppo delle relazioni in logica B2B con intermediari finanziari, Family Office e SCF.