Bagnai: gli hedge fund buttano via soldi attaccando l’Italia

Ieri la notizia del giorno veniva dal Financial Times: i mercati si starebbero attrezzando per scommettere contro il debito pubblico italiano. Lo testimonierebbe la grande quantità di titoli presi in prestito, verosimilmente per operazioni di vendita allo scoperto.

Populista chi?

Il pessimismo dei mercati, riporta il Financial Times, sarebbe giustificato dal timore che il prossimo Governo “populista” sarebbe fiscalmente irresponsabile, e dal fatto che l’Italia sarebbe il Paese più esposto verso il gas russo, e quindi più colpito nel caso non improbabile di razionamenti. Sul primo punto, ricordiamo che l’ultimo Governo accusato di irresponsabilità dalla stampa internazionale, quello gialloverde, portò il deficit del 2019 al -1,5%, con una finanziaria fra le più rigorose della storia italiana.

Per averne una più severa bisogna arrivare al 2007 quando il Governo Prodi II portò il deficit poco più sotto, al -1,3%. Insomma: tutti i governi “responsabili” e “amici dei mercati” hanno fatto peggio. Ma è soprattutto il secondo punto che lascia perplessi: in effetti, per quanto l’Italia possa essere esposta al gas russo la Germania non è messa meglio.

Il 24 giugno scorso Reuters ci informava che la dipendenza dell’Italia dalle importazioni russe era scesa dal 40% al 25%, il che significa che sul mix energetico nazionale (dove il gas conta per il 36%) il gas russo incide per circa il 9%. In Germania le importazioni dalla Russia contano invece per qualcosa di più del 12%. Questo spiega anche perché la performance della Germania ultimamente non è stata così brillante: la crescita cumulata dal primo trimestre 2020 al secondo 2022 è stata di 0,7 per la Germania e di 3,2 per noi.

Perché interverrà la Bce

Agli autori dell’articolo andrebbe ricordata una spiacevole asimmetria della costruzione europea: quando l’Italia ha un problema, quel problema è italiano, ma se il problema lo ha la Germania, allora il problema diventa europeo. Lo abbiamo visto col COVID: finché le zone rosse erano solo in Italia, la BCE dichiarava di non essere qui per chiudere gli spread, ma quando il problema si è esteso ad altri Paesi la BCE è intervenuta. Insomma: chi oggi crede di scommettere contro l’Italia potrebbe scoprire domani di star scommettendo contro la BCE, come riconosce verso la fine dell’articolo uno degli intervistati.

Concludo con una riflessione: quando si parla di allarme dei mercati bisognerebbe sempre chiedersi di quali informazioni i mercati dispongano. Due esempi fra tanti: nel breve volgere di due giorni il Corriere della Sera ha pubblicato nella sua versione online una tabella artefatta sull’impatto della Flat tax (confrontando l’imposta attuale al netto delle detrazioni con la Flat tax al lordo), mentre da Milano Finanza apprendiamo che nei programmi dei partiti non si parla di banche (ricordiamo che il programma della Lega ha quattro pagine dedicate solo a questo tema).

La disinformazione

A quali conclusioni potrà mai giungere un analista che dall’estero volesse informarsi su fonti così autorevoli? Semplice: immaginerà che l’Italia stia per cadere in mano a incoscienti che vogliono sfasciare i conti per il gusto di farlo e non hanno una visione di Paese. In questo senso il nervosismo dei mercati va capito e gestito col dialogo, come stiamo facendo, dimostrando che in molti casi il problema, più che nella qualità della finanza pubblica, risiede nella qualità dell’informazione privata. Chi si esprime con superficialità in una fase come questa danneggia il Paese: è bene ricordarlo ed esserne consapevoli. Speriamo che prevalga la ragionevolezza.

Alberto Bagnai