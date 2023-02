C'è anche la caccia alle terre rare dietro all'invasione dell'Ucraina

La ricerca dell’Ispi

Da una ricerca condotta dall’Ispi, l’istituto per gli studi di politica internazionale , del 12 gennaio 2023 , si evince che il Presidente russo Vladimir Putin ha dato l’ordine di invadere la vicina Ucraina. La decisione é avvenuta dopo l’auto proclamazione di indipendenza , non riconosciuta dalla comunità internazionale, delle repubbliche separatiste filo russe del Donbass situate in territorio ucraino, Donetsk e Lugansk, e l’invio di truppe russe con la motivazione ufficiale di un’iniziativa di peacekeeping.

La crisi tra Russia e Ucraina non è però scoppiata all’improvviso. Il contrasto dura apertamente da otto anni da quando nel 2014, dopo la Rivoluzione di Euromaidan culminata con la cacciata dell’allora presidente Janukovyc, Mosca ha invaso e annesso la penisola di Crimea e sostenuto i movimenti separatisti nella regione del Donbass in Ucraina orientale. Venerdì 30 settembre 2022, nella sala di San Giorgio al Cremlino, Vladimir Putin ha firmato il protocollo di annessione dei territori ucraini di Donetsk, Luhansk , Zaporizhia e Kerson. Il 3 ottobre la Duma ha poi ratificato il documento. Il passaggio delle regioni alla Russia avviene dopo che si sono tenuti dei referendum farsa. La Presidente della Commissione Europea Ursula von Leyen ha commentato che “ Tutti i territori occupati illegalmente dagli invasori russi sono terra ucraina e faranno sempre parte di questa nazione sovrana”. Concetti espressi anche da tutta la comunità internazionale. Il resto della storia oramai é di dominio pubblico.

Le terre rare nel Donbass

Riavvolgere il nastro della storia serve anche capire per quale motivo il Donbass è così ambito dal Presidente russo Vladimir Putin. Il Donbass è una delle regioni dell’Ucraina più ricche di risorse minerali e industriali, non solo di carbone, gas e petrolio ma anche di ferro, manganese, titanio e uranio ma é anche il territorio dove si trovano le maggiori riserve in Europa di metalli e terre rare che sono alla base dell’industria del futuro, metalli che vengono utilizzati nel settore hi-tech e nella Green economy. Nelle miniere del Donbass sono custodite oltre 100 miliardi di tonnellate di carbone ( combustibili fossili ) e si trovano soprattutto nella zona del Donetsk e nel bacino del Dnipro. Oltre al petrolio ed al gas naturale, come già detto, il vero tesoro é rappresentato dai metalli e dalle terre rare quali il berillio, litio, tantalio, niobio, neon e zirconio.

La più grande riserva di manganese

L’Ucraina possiede la più grande riserva in Europa di manganese , con 2,26 miliardi di tonnellate, ma sono essenzialmente localizzate nel bacino di Dnipro. Possiede oltre 30 miliardi di tonnellate di ferro, pari al 6% delle riserve mondiali. Degli 88 giacimenti in tutta l’Ucraina, la maggior parte sono nel Donbass. Complessivamente in Ucraina, che ricava il 42% del Pil dalle risorse minerarie (97 tipi), ci sono 8 mila depositi per un valore stimato di 7,5 trilioni di dollari.

Cos’é il manganese? Si tratta di un oligoelemento ed é essenziale per ogni specie animale e coinvolge molti processi enzimatici di rilevante importanza. Il manganese interviene positivamente nel sistema immunitario al fine di promuovere la sintesi di numerosi anticorpi e partecipa attivamente a numerosi meccanismi biologici utili all’equilibrio della salute: coagulazione, attività tiroidea, fertilità, sistema immunitario, colesterolo, glicemia, formazione delle ossa, ecc. Anche i meccanismi della riproduzione sembrano essere, in qualche modo, strettamente correlati alla quantità di manganese nel sangue, in sintesi la carenza di manganese, durante la gravidanza, potrebbe avere riscontri negativi sullo sviluppo delle ossa del nascituro, aumentando il rischio di malformazioni e/o anomalie ossee.

Produzione di acciaio e ferro

L’importanza del manganese non si ferma solamente alla sfera biologica , il minerale é essenziale per la produzione di acciaio e ferro, pe effetto delle sue proprietà deossigenati. E’ inoltre un metallo di largo impiego per la produzione di leghe di zinco, oro, argento (utilizzati per applicazioni particolari nel settore elettronico), rame, titanio ed acciaio inossidabile. Ma ci sono altri minerali che interessano alla Russia: l’Ucraina detiene il 20% delle risorse mondiali di grafite (alcuni ricercatori ritengono che nel futuro potrebbe sostituire il silicio come base per lo sviluppo dei transistor) e il primato mondiale di caolino, un’argilla usata nell’edilizia, in agricoltura e nella cosmesi con il 18% delle riserve globali. Ricchezze immense ancora da sfruttare per avere un vantaggio competitivo nell’economia del futuro, questa è una delle ambizioni di Putin?