Tutti a caccia di coltan e cobalto: croce e delizia della Repubblica del Congo

Il viaggio di Papa Francesco

Il viaggio apostolico di sua Santità Francesco nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan organizzato dalla Santa Sede dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023, ha raccolto un largo consenso dalla popolazione congolese. Il Pontefice é stato ricevuto all’aeroporto della capitale Kinshasa dal Primo ministro Jean – Michel Sama Lukonde e dall’Arcivescovo , Cardinale Fridolin Ambongo nonché dal Nunzio apostolico monsignor Ettore Balestrero. L’accoglienza é stata straordinaria, decine di migliaia di persone sventolavano bandiere e cartelli di benvenuto, indossavano abiti tradizionali e pur di poterlo vedere si sono persino arrampicati sui tetti delle case e dei negozi.

Durissimo ed impressionante il Suo primo intervento. Il Papa ha rivolto “ un vibrante appello a tutte le persone , a tutte le entità , interne ed esterne , che tirano i fili della guerra nella Repubblica Democratica del Congo ,depredandola flagellandola e destabilizzandola. Vi arricchite attraverso lo sfruttamento illegale dei beni di questo Paese e incruento sacrificio di vittime innocenti. Ascoltate il grido del loro sangue, prestate orecchio alla voce di Dio, che vi chiama alla conversione, ed a quella della vostra coscienza: fate tacere le armi, mettete fine alla guerra. Basta! Basta arricchirsi sulla pelle dei più deboli, basta arricchirsi con risorse e soldi sporchi di sangue!”.

Il cobalto per il litio

Estrazione di cobalto. Più della metà della produzione di cobalto, un componente fondamentale delle batterie al litio, proviene dalla Repubblica Democratica del Congo e nel 20% dei casi é estratto a mano usando strumenti artigianali per scavare profonde gallerie sotterranee dalle quali estrarre questo importante minerale. Secondo alcune stime sono circa 40.000 i ragazzi/e impegnati nelle miniere del Congo: molti di questi bambini lavorano in condizioni estreme, senza nessuna protezione. Forse non tutti sanno che il cobalto contribuisce a strutturare la vitamina B12 o cobalamina, l’unica vitamina organometallica, cioè che contiene un atomo di metallo, presente in natura. Il silicato di cobalto e l’alluminio di cobalto, vengono utilizzati per colorare di blu intenso vetro, ceramica, inchiostri, pitture e vernici. Il cobalto-60 é un radioisotopo utilizzato come tracciante radioattivo e per la produzione di raggi gamma ad alta energia.

Estrazione del coltan. Il coltan ad alto tasso di tantalio é quello più prezioso al mondo. Il suo utilizzo ottimizza il consumo di energia nei chip di nuova generazione consentendo un notevole risparmio negli apparecchi elettronici. Più della metà della fornitura mondiale di coltan é estratta nella parte meridionale del Congo. Il suo valore economico dipende dall’alto o meno percentuale di tantalite : quello che viene estratto nella Repubblica Democratica del Condo é ad alto tasso di tantalite, motivo per il quale le Industrie di informatica acquistano proprio in coltan congolese. Il tantalio si usa sotto forma di polvere metallica nell’industria elettronica e dei semiconduttori per la produzione di condensatori ad alta capacità e dimensioni ridotte , largamente usati in telefoni cellulari e computer.

Quanti conflitti per i minerali

Nella Repubblica Democratica del Congo, ci sono numerosi conflitti dovuti all’estrazione di questi minerali, che scatenano una forte violenza nei confronti della popolazione civile. Le guerre che si combattono, soprattutto, nella regione del Kivu e dell’Ituri servono alle varie milizie presenti sul territorio per impadronirsi dei giacimenti e quindi di poter esercitare il monopolio dell’estrazione , contrabbandare i minerali nei paesi vicini, per poi venderli alle industrie produttrici di componenti elettronici.

Riportiamo un breve testo pubblicato da Insideover: “ Il Congo é bersagliato da ogni genere di dramma : emergenze sanitarie come l’ebola, guerre intestine, banditismo e perfino la penetrazione dell’Isis. Una Nazione che non conosce pace. Ma il Congo non é a caso una delle nazione africane maggiormente oggetto delle brame internazionali: oro, diamanti, avorio, legname pregiato, ma soprattutto cobalto e coltan, indispensabili per la fabbricazione dei nostri smartphone e di tutta la tecnologia a nostro servizio, qui sono presenti in abbondanza. Tutt’attorno, una complessa rete di gruppi militari, paramilitari, deboli strutture statali e committenti internazionali. Gli stessi paesi africani usano i proventi derivanti dalla vendita delle pietre congolesi per finanziare le loro campagne militari, a volte dirette proprio a prendere il controllo di nuovi depositi”.

Il Papa in Congo condanna la corruzione nel corso di un incontro con i giovani cattolici (60.000 giovani), nello Stadio dei Martiri di Kinshasa e i giovani hanno intonato un coro indirizzato al Presidente Felix Tshisekedi in vista delle elezioni previste per il 20 dicembre prossimo. “ Preparati , sei a fine mandato”.