La globalizzazione è al tramonto, si torni alla fabbrica

L’espansione dell’economia con la mondializzazione

Non c’è dubbio che la mondializzazione abbia avuto un grande merito. Quello di consentire una espansione della economia, soprattutto di quella parte che riguarda in particolare lavoro, commercio, import/export. Il merito è della rivoluzione delle comunicazioni che hanno permesso il formarsi di un grande mercato. Luogo naturale degli scambi. Per capirne il significato Einaudi invitava a visitare quelli rionali. In piccolo campione rappresentativo ed emblematico. Poi sono iniziate le degenerazioni. Delocalizzare non per ragioni tecniche ma per godere di costi minori grazie ad una forza lavoro sottopagata se non addirittura sfruttata. L’economia ha bisogno della finanza, se questa ne rappresenta un suo strumento. Diversa la situazione quando si passa dal sostanziale al virtuale. Cioè quando si guadagna, ma spesso si perde eccome, allorché è sul debito che si fanno i soldi.

Ora si torni in fabbrica

La globalizzazione si sta avviando sul viale del tramonto. Perché, anche se si può facilmente colloquiare da remoto in rete, il fisico, come diceva Gardini, resisterà sempre. A patto che il progredire della economia non sia come il pollo di Trilussa. Si deve tornare alla fabbrica solo luogo dove si produce, si lavora, si guadagna. Permettendo a moltitudine di genti di legare il pranzo con la cena, risparmiare e fare il mutuo per la casa. La vulgata, erroneamente, considera orticello di pochi l’economia, della quale se ne disputano i corsi e le applicazioni teoriche. Frutto di pensatori, accademici e non, che indicano i modelli da seguire. Il corso imprevedibile di variabili indipendenti incide fortemente sulla umanità sensibile come le corde del violino. L’arrivo di eventi, definiti cigni neri, capovolge e mescola tutte le previsioni econometriche. Il cigno nero, non è un animale maestosamente elegante, rappresenta le conseguenze derivanti da fenomeni che cambiano il corso della vita. Per tutte, non esaustivamente, pandemia e conflitto russo-ucraino.

Inflazione da surriscaldamento

Effetti: da una parte del mondo inflazione classica da surriscaldamento, dall’altra da costi, in particolare, delle materie prime di base. C’è dell’altro. Parole o espressioni, di attualità giornalistica, usate in modo improprio. Perché spiegate male o in mala fede. Condimento di grande confusione. Pace e 41 bis. Ci spieghiamo. La guerra è un male che disonora l’umanità. Talvolta purtroppo indispensabile per spezzare le catene del giogo. Machiavelli definiva giusta, quella necessaria per difendersi da invasioni più o meno criminali.

In quella in atto il paese aggredito è aiutato da invio di armi che taluni vorrebbero venga a cessare per arrivare alla pace. Ma come? Quella che viene imposta dal più forte? Il pacifista in pantofole ha due volti. Quello del cretino di Flaiano e quella che rispecchia un’anima nera opportunista. Insipienza e malafede a braccetto. La guerra, a parte il suo orrore, sta vanificando i tentativi di una ripresa economica. La pace è necessaria. Occorre, lo insegnò Otto Von Bismark, real politik. Soltanto Usa e Cina possono trovare la chiave che consenta la tutela dei loro interessi economici, che sono anche mondiali. Pragmatismo al di fuori di ideologie morali. Di parte.

L’articolo 41 bis. Ricorre giornalmente sui media visivi, su stampa cartacea e sul digitale. Non è la vendetta dello Stato ma una sua tutela che riguarda la cittadinanza nella sua interezza. La ratio. La norma fu approvata dopo e per l’effetto delle stragi del 1992 nelle quali persero la vita Falcone e Borsellino. Vuole impedire che i mafiosi, da dietro le sbarre, possano seguitare ad esercitare il loro potere. In altre parole, a prestito da un altro tipo di mondo, seguitare a lavorare come fossero in smart working. La disposizione è anche applicata ai terroristi che, pare, alleati con i mammasantissima.