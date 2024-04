Commercio, i rischi dell'abolizione della dichiarazione doganale in Svizzera

La decisione del Consiglio nazionale svizzero di abolire l’obbligo di dichiarazione doganale per determinate categorie di merci solleva interrogativi cruciali sulla validità e sull’affidabilità dei certificati di origine emessi in Svizzera. La mancanza di un processo formalizzato può spingere paesi confinanti, come l’Italia, a intensificare i controlli doganali o ad adottare misure supplementari, riflettendo la necessità di garantire l’integrità delle catene di approvvigionamento e la conformità delle merci agli standard richiesti.

Le possibili ripercussioni

Questa apparente semplificazione delle procedure di importazione, per quanto possa sembrare una velocizzazione nei processi commerciali, nasconde una serie di rischi e interrogativi sempre più pressanti per le aziende svizzere. Senza la formalizzazione standard tramite le dichiarazioni doganali, la possibilità da parte delle autorità doganali internazionali di valutare l’autenticità e la validità dei certificati di origine è compromessa. Questo scenario minaccia il riconoscimento dei certificati di origine svizzeri, potenzialmente influenzando negativamente l’accesso delle merci svizzere a condizioni tariffarie preferenziali, con possibili ripercussioni sul commercio internazionale delle aziende svizzere.

Le complicazioni per L’Ue

I certificati di origine, in particolare quelli relativi al regime Eur1, mantengono una validità limitata a quattro mesi dalla data di emissione, come sottolineato nel Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU). Tale provvedimento assicura l’esportazione e la consegna delle merci entro un lasso di tempo che garantisca l’accuratezza delle informazioni fornite, ma l’eventuale abolizione dell’obbligo di dichiarazione doganale da parte della Svizzera solleva preoccupazioni significative.

La qualificazione dei controlli in un sistema basato sull’analisi del rischio diventa problematica senza l’elemento cruciale della dichiarazione doganale. La discontinuità e la mancata tracciabilità delle merci emergono come problemi centrali, soprattutto alla luce dell’abolizione di molti dazi da parte della Svizzera. Ciò porta a complicazioni paradossali per l’Unione Europea, specie per i prodotti di terze parti che entrano in Svizzera senza dichiarazione e poi vengono esportati nell’UE senza controlli adeguati. Le aziende svizzere si trovano così ad affrontare una realtà in cui la decisione di abolire gli obblighi di dichiarazione potrebbe non rappresentare la facilitazione promessa, ma piuttosto un’incognita che richiede un’attenzione e una riflessione costanti.

La necessità di un passo indietro

In conclusione, l’urgenza della situazione impone alle aziende svizzere di riconsiderare immediatamente le proprie strategie. La Svizzera deve fare un passo indietro e reintegrare senza indugi l’obbligo della dichiarazione doganale per ogni spedizione. Questa azione è fondamentale per garantire la sicurezza, la tracciabilità e la conformità delle merci che attraversano le frontiere.