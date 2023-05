Re Carlo III è poco amato dagli inglesi, ma vale 1,7 miliardi di sterline l'anno

Re Carlo III è poco amato dagli inglesi

La monarchia è sempre meno amata dagli inglesi. Si stima che il 64% dei cittadini di Sua Maestà non sia interessato all’incoronazione di Carlo III. Ma è anche vero che la processione di 2 chilometri che si tiene oggi a Londra è un grande business per il paese. Tre giorni di festeggiamenti che secondo l’istituto di ricerca Brand Finance valgono circa 600 milioni di sterline, cioè oltre 650 milioni di euro. Secondo i calcoli della società britannica, infatti, circa 370 milioni di sterline di ricavi si avranno solo per la copertura mediatica dell’evento che sarà visibile in ogni angolo del globo; un altro centinaio di milioni saranno i ricavi sia del turismo che di feste, party ed eventi correlati mentre almeno 90 milioni saranno i ricavi dovuti al merchandising.

Un flusso di denaro che compenserà ampiamente i 100 milioni di sterline stimati come costo dell’incoronazione – completamente a carico dei contribuenti britannici – spesi soprattutto per garantire la sicurezza dei 2mila invitati vip e teste coronate provenienti da tutto il mondo.

I fornitori ufficiali fanno ottimi affari

La monarchia inglese esercita sempre un certo tipo fascino soprattutto con alcune tipologie di prodotti: Brand Finance spiega che avere soltanto il titolo di chi è un fornitore ufficiale della Casa Reale vale almeno un 10% in più sul volume d’affari consentendo di alzare il listino anche del 15%. “ Dalle auto alla moda, passando per le bevande, c’è un mondo di marchi titolari di un Royal warrant che continuano a beneficiare ogni anno della loro vicinanza ai Windsor – sottolineano gli esperti di marketing – E quelli che beneficiano di più del fascino della Corona sono i brand di bevande, quelli meno invece le auto: forse perché in questo caso la scelta è basata più sull’effettiva valutazione delle prestazioni che su un effetto emotivo“ .

Ma quanto costa la monarchia inglese, incoronazione a parte, agli inglesi? Circa 80 milioni di sterline l’anno, cioè 2,4 sterline per ogni contribuente adulto secondo i calcoli del centro studi Uk in Changing Europe. Quest’anno il cosiddetto Sovereign Grant arriverà a 86,3 milioni di sterline, soldi che servono a finanziare oltre alla corte anche i 500 dipendenti della Corona inglese. A conti fatti, quindi, Carlo III e i suoi parenti restano una risorsa costosa, ma comunque una risorsa per la nazione. Sempre Brand Finance, infatti, stima che la Corona muova un giro d’affari di 1,7 miliardi di sterline ogni anno tra visite ai castelli, viaggi, marchi di moda e oggettistica.

Carlo III è un re ricchissimo

Quello che tanti inglesi non tollerano più, soprattutto in un momento così difficile per l’economia inglese schiacciata dall’inflazione, è che Carlo III sia un monarca ricchissimo. Secondo il calcolo del Sunday Times, che pubblicherà presto la classifica annuale delle persone più ricche della Gran Bretagna, il patrimonio del monarca ammonta infatti a 600 milioni di sterline. Il figlio di Elisabetta II, infatti, sarà inserito nella speciale graduatoria del giornale britannico tra i primi 250, sopravanzando, tra gli altri, David e Victoria Beckham ed Elton John, anche al netto dei possedimenti della corona inglese, la cui stima supera i 22 miliardi di sterline.