La bistecca d’oro di Salta Bae

Sarà anche che la qualità non ha prezzo. Ma di certo Salt Bae sa come provocare i suoi follower con questa bistecca d’oro. Lo chef turco ha fatto andare su tutte le furie i suoi 49 milioni di follower per uno scontrino da 615.065 euro (circa 161 mila euro a testa) su una tavolata da cinque persone. E poi non contento, Salta Bae ha risposto alle critiche sui social postando l’immagine di una bistecca ricoperta d’oro 24 carati.

Cena overbudget

Lo scontrino incriminato è stato pure accompagnato dalla frase. Uno schiaffo alla miseria soprattutto nel momento in cui mezzo mondo, Turchia inclusa, è nel bel mezzo di una crisi economica con milioni di famiglia che fanno fatica ad arrivare a fine mese e l’aumento diffuso di povertà e disuguaglianze. In dettaglio i commensali hanno ordinato 5 carpacci di manzo (315 euro), due golden ottoman (bistecca ottomana per 1440 euro), due golden sirt, tagli di carne che vengono serviti con l’oro alimentare, da qui la dicitura “golden” (per 1.180 euro e 2.360 euro). Dicitura che ha reso celebre lo chef.

Il vino ha fatto lievitare il conto

Come spesso accade sono state le bottiglie di vino a far schizzare il costo della serata alle stelle: 85 mila euro per cinque bottiglie di vino Petrus. Fra carne e contorni (patatine fritte, incluse), il prezzo ha raggiunto quota 8.200 euro o poco più, compresi i dessert. Il resto lo fanno fatto dunque le bottiglie di vino. E su quelle lo chef può poco. Del resto proprio di recente Report ha testimoniato come l’ex premier Matteo Renzi e il miliardario Vincent Bolloré si siano attovagliati in passato a Firenze sorseggiando una bottiglia di vino da diecimila euro. Patrimonio di Bolloré: circa 4 miliardi. Quanto basta per pagarsi una bottiglia pregiata. Forse lo stesso vale anche per i clienti dello chef turco. Uno schiaffo alla miseria che però non sono in pochi a potersi permettere.