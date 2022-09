Un imprenditore spiritoso

Un importante imprenditore italiano di ritorno da Stoccolma ha riunito i suoi capi azienda raccontando con tutte le pause giuste: “Sono andato in Svezia e mi sono fatto una fika pazzesca”. Interdetti i manager, indecisi se assecondarlo con risolini e battimani o se stare muti in attesa del seguito del racconto, limitandosi a un semplice: “Oh…” di compiaciuto stupore.

La vera fika

Bene ha fatto chi ha taciuto, non conoscendo evidentemente la Svezia (e l’imprenditore sapeva invece dell’ignoranza dei suoi). La fika a Stoccolma e dintorni è infatti peccato di gola e non di lussuria: qualcosa di più della pausa caffè all’italiana, visto che si fa fika a metà mattina o a metà pomeriggio con bevanda calda ma gustosi accompagnamenti, in genere dolcetti.

Lavazza ci marcia su

Il doppio senso è stato ampiamente sfruttato solo dagli italiani, tanto è che qualche anno fa la Lavazza lanciò sul mercato svedese lo spot per promuovere la sua miscela di caffè al grido di “We love fika!“. Divenuto subito un tormentone solo in Italia, con meme e commenti che facilmente si possono immaginare.

Cosa mangiano questi svedesi

Se la fika strappa risolini ma non è così diversa da colazione e merenda all’italiana, il menù degli svedesi è assai lontano dalla dieta mediterranea. Molti sono vegani, ma la maggiore parte di loro è carnivora. Vivono di aringhe e salmone e anche di polpettine e salami di renna, che in Italia si è imparato a conoscere alla mensa Ikea. Faranno impressione ai bimbi che credono in Babbo Natale con la sua slitta, ma oramai sono familiari.

Meno comprensibili in Italia invece le salsicce di orso che a Stoccolma si possono trovare in tutti gli alimentari chic e anche in molte macellerie. Gli orsi da noi sono specie protetta, ma in gran parte del Nord Europa no e si possono cacciare liberamente. Di quelli bianchi si cibano gli eschimesi, di quelli bruni gli svedesi. Che una volta conquistata la preda ne fanno mille usi: dalle pelli alle carni al grasso utilizzato anche come combustibile.

Beffata Greta

Orsi che si mangiano nel paese di Greta Thunberg può sembrare un bel contrasto. Ma- si sa- nessuno è profeta in patria e non è che in Svezia gli ambientalisti abbiano consensi clamorosi. Alle elezioni di settembre 2022 che dopo un secolo hanno riportato la destra al potere, i Verdi hanno limitato i danni nella carambola della coalizione di sinistra. Ma non sono andati oltre il 5%. Più che il clima (che a Stoccolma è già freddo e quasi sempre piovoso) hanno pesato nelle urne temi assai cari ai sovranisti di ogni paese: l’immigrazione incontrollata e la scarsa sicurezza nelle principali città.

Fosca Bincher