Bitcoin supera 30 mila dollari, investitori vedono la fine del rialzo tassi

La principale criptovaluta bitcoin ha violato il livello chiave di 30.000 dollari

E’ la prima volta in 10 mesi, dopo essere salita di oltre l’80% dall’inizio dell’anno, mentre gli investitori scommettono che la Federal Reserve terminerà presto la sua aggressiva campagna di inasprimento monetario. Ciò alla luce del rapporto sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, pubblicato lo scorso venerdì, che ha mostrato un’economia ancora resistente e dopo le turbolenze del settore bancario innescate dal crollo della Silicon Valley Bank, il mese scorso.

“La ragione dietro l’ampio rally delle criptovalute è l’ottimismo dei trader nei confronti della politica monetaria delle banche centrali” – ha affermato Tina Teng, analista di mercato presso CMC Markets -. “Le scommesse per una prima svolta della Fed sugli aumenti dei tassi sono state notevolmente rafforzate dopo le turbolenze bancarie all’inizio di marzo”, ha aggiunto.

Il mercato attende dati sull’inflazione

Sempre in tema di politica monetaria, gli occhi degli investitori sono ora puntati sul dato dell’inflazione statunitense che verrà reso noto domani, martedì 12 aprile. Le attese sono per una frenata a marzo al 5,1% dal 6% di febbraio. Il mercato scommette per un rialzo dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate domani sera alla ricerca di conferme.

Ether, la seconda criptovaluta più grande, si è avvicinata al picco di circa otto mesi della scorsa settimana di 1.942,50 dollari.

(Teleborsa)