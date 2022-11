La piattaforma di criptovalute Coinbase

Continua il periodo nero di Coinbase Global, la piattaforma online per lo scambio di monete virtuali quotata al Nasdaq, che ha registrato una perdita di 2,43 dollari per azione diluita nel terzo trimestre 2022 rispetto all’utile di 1,62 dollari per azione dello stesso periodo di un anno fa. I dati del terzo trimestre sono andati al di sotto delle aspettative degli analisti, con i ricavi che si sono appena avvicinati alle previsioni.

In soldoni, il colosso di scambio per criptovalute ha perso 545 milioni di dollari (ed è il terzo trimestre consecutivo non positivo) su un fatturato totale di 590 milioni, in netto peggioramento rispetto all’utile di 406 milioni su un fatturato di 1,3 miliardi dello stesso trimestre dell’anno scorso. FactSet aveva previsto una perdita di 2,38 dollari per azione su un fatturato di 641 milioni. La società ha spiegato agli azionisti che i ricavi delle transazioni sarebbero stati danneggiati dalle condizioni di stallo che sta vivendo il mercato delle criptovalute e dalla situazione economica generale.

La parabola

D’altra parte, Coinbase è arrivata in Borsa nel 2021, quando le criptovalute erano nel pieno di una crescita sostanziale e il prezzo del bitcoin era salito a quasi 70.000 dollari (ora è fermo a 20.640 dollari). E alla fine del 2021, grazie alle condizioni favorevoli del settore, Coinbase aveva guadagnato 3,1 miliardi di dollari. La parabola, però, ha cominciato la sua fase discendente poco dopo.

E alla fine del 2021 è cominciata la corsa verso il basso. E siccome la fetta più consistente dell’attività dell’azienda è caratterizzata dal trading, il volume totale degli scambi della società è sceso a 159 miliardi nel terzo trimestre rispetto ai 327 miliardi di un anno fa. Nei primi tre trimestri del 2022 Coinbase ha quindi perso circa 2 miliardi. Gli utenti che effettuano transazioni mensili, però, sono saliti a 8,5 milioni nel terzo trimestre, rispetto ai 7,3 milioni dello stesso periodo 2021. E questo fa ben sperare. Ma in sostanza, rispetto al secondo trimestre di quest’anno, chiuso a 9 milioni, sono comunque in calo.

Cura dimagrante

I venti di crisi hanno portato la società a licenziare nel giugno scorso il 18 per cento del personale dipendente. Il titolo il 3 novembre ha chiuso al Nasdaq in calo dell’8,1% a 55,80 dollari. Dall’inizio anno è andato giù dell’81%. Ma anche dai volumi di trading non arrivano buone notizie. La forbice tra volumi di trading retail e istituzionali si è allargata: per il primo Coinbase ha sviluppato l’84% dei volumi totali con 133 miliardi (e ricavi per le transazioni da 346 milioni), rispetto agli scarni 26 miliardi di volumi retail (con 19,8 milioni di ricavi). Nel terzo trimestre 2021: il volume di trading istituzionale era arrivato a 234 miliardi, rappresentando il 78% dei volumi totali rispetto ai 93 miliardi del retail. Dati comunque sbilanciati, ma in misura nettamente minore.