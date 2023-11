Crypto, Boerse Stuttgart Digital entra nel mercato italiano

Boerse Stuttgart Digital, parte del Boerse Stuttgart Group (il sesto gruppo di borse valori a livello europeo), ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano. La decisione rientra nella strategia di crescita europea di Boerse Stuttgart Digital, già presente con le proprie sedi in Germania, Austria, Svizzera e Slovenia, si legge in una nota.

A seguito dell’iscrizione presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), Boerse Stuttgart Digital si vuole proporre come il partner infrastrutturale ideale per le istituzioni finanziarie italiane. La società supporta infatti banche, broker e asset manager che vogliono fornire ai propri clienti un accesso sicuro e regolamentato a criptovalute e asset digitali.



“L’Italia è una delle principali economie europee, con un sistema bancario solido e sviluppato – ha commentato Luciano Serra, country manager Italia di Boerse Stuttgart Digital – Abbiamo riscontrato un immenso potenziale per rafforzare il nostro status di partner regolamentato di riferimento per le istituzioni finanziarie”.

“Siamo concentrati sul mercato italiano in quanto i clienti istituzionali sono sempre più attenti alle opportunità di business legate agli asset digitali e alle cripto, ma solo a condizione di potersi avvalere di un partner di fiducia”, ha aggiunto. (Teleborsa)