Il blocco di Ftx parte da Cipro

Parte da Cipro e si estende in tutta Europa il blocco della piattaforma Ftx travolta dallo scandalo nell’ultima settimana e finita in bancarotta. L’autorità di vigilanza cipriota, Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), ha comunicato di aver provveduto a sospendere l’autorizzazione ad operare come impresa di investimento in capo a Ftx EU a partire dall’11 novembre 2022. Un blocco che in virtù del cosiddetto “passaporto europeo” si estende in tutta l’Unione europea. A spiegarlo è la Consob italiana nella sua newsletter che illustra le conseguenze di questa scelta in modo molto chiaro: “la sospensione ha effetto in tutta la Ue”.

Cosa cambia adesso

Durante tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione, l’impresa non può svolgere servizi di investimento nei confronti della clientela, né può eseguire nuove operazioni con la clientela. Le uniche operazioni che l’azienda può compiere sono eventuali richieste di restituzione delle disponibilità e di strumenti finanziari. Ma considerata la situazione finanziaria drammatica della piattaforma difficilmente verranno prese in considerazione a breve. Ovviamente Ftx non può accettare nuovi clienti all’interno dell’Unione europea.

La vicenda

Ftx è una piattaforma americana per le operazioni in criptovalute. Fino a una decina di giorni fa appariva come una delle realtà più solide e importanti del settore. Il suo fondatore e ceo Sam Bankman-Fried era anche un grande finanziatore del partito democratico e aveva dato una grossa mano al presidente Biden per queste elezioni midterm. Nel giro di pochi giorni però Ftx ha lanciato l’allarme cercando fondi per salvarsi. Una volta fallito l’intento ha dichiarato bancarotta, adottando la procedura a stelle e strisce di fallimento controllato (chapter 11) lo scorso 11 novembre.