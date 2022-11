Cosa succede alle piattaforme di criptovalute

«Sarà probabilmente un inverno lungo, ma il Bitcoin ce la farà». Elon Musk non ha dubbi sulla tenuta della criptovaluta, piegata come tutta l’industria delle valute digitali dal tracollo di Ftx. Un crollo che potrebbe trasformare questa crisi in una voragine non molto dissimile da quanto accaduto nel mondo delle banche con Lehman. Chi si fiderà più di un investimento così fragile? Già dalla loro nascita le cripto non godevano di grande fama visto che dietro non c’era nulla. Non valevano come mezzo di pagamento (se non in pochi casi) e non erano riserva di valore considerando l’altissima volatilità. Adesso il crack.

A cercare di rassicurare è Binance: l’amministratore delegato della maggiore piattaforma di trading di criptovalute al mondo, Changpeng Zhao – o CZ come è conosciuto -, annuncia il lancio di un fondo per sostenere le aziende cripto alle prese con una crisi di liquidità.

Cosa succede alle criptovalute

L’onda d’urto della repentina crisi di Ftx continua farsi a sentirsi: le autorità delle Bahamas hanno sentito l’ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried e la piattaforma è stata bloccata in tutta l’Unione Europea dall’11 novembre. L’autorità di vigilanza cipriota ha infatti sospeso l’autorizzazione alla società e, in virtù del «passaporto europeo», la sospensione ha effetto in tutta l’Ue. Ftx non potrà svolgere servizi di investimento per la clientela o eseguire nuove operazione, fatta salve eventuali richieste di restituzione delle disponibilità e di strumenti finanziari.

Anche negli Stati Uniti l’attenzione è alta. La vicepresidente della Fed Lael Brainard rivela a Bloomberg la sua preoccupazione nel vedere i consumatori retail colpiti dal tracollo. Il mondo cripto deve essere inserito in «perimetri normativi»: è necessario assicurare che ci siano i «corretti guardrail» di regole mette in evidenza Brainard. Per cercare di restituire fiducia al settore, che da anni non vanta una della migliori reputazioni a causa della sua opacità e della sua volatilità, Binance propone un salvagente.

CZ non offre alcun dettaglio limitandosi a spiegare che il suo obiettivo è sostenere la «fiducia» dopo un tracollo che ha bruciato 200 miliardi di dollari di valore ed è stato paragonato a Enron dall’ex segretario al Tesoro Larry Summers. A pesare è soprattutto il fatto che la bancarotta assistita sia stata chiesta da una società come Ftx, ritenuta per anni un gioiellino anche dalle autorità che in Bankman-Fried vedevano il riferimento del settore. Un’idea però tradita dalla realtà con SBF – così come è noto – che dopo essere stato per anni sulla cresta dell’onda si ritrova ora improvvisamente un 30enne con il conto in banca svuotato.

Crolli a cascata

Il crollo di Ftx inizia a mostrare i primi segni di quell’effetto a cascata di cui parlava CZ venerdì, quando il manager aveva previsto che altre società sarebbero potute fallire nelle settimane successive, trascinando il mercato degli asset digitali da un trilione di dollari in una crisi simile a quella sperimentata dal settore finanziario nel 2008.

Il vero impatto della bancarotta di Ftx deve ancora essere misurato, aveva avvertito il ceo di Binace: «Con il tracollo di Ftx, assisteremo a effetti a cascata». Al termine del suo discorso Zhao si era detto fiducioso che, prima o poi, il settore delle criptovalute «si riprenderà» e lo farà “da solo”. O forse grazie a lui.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il giorno prima di dichiarare il fallimento, Ftx Trading International deteneva solo 900 milioni di dollari di liquidità di attivo, contro un passivo di 9 miliardi.

A peggiorare la situazione, la maggior parte degli asset a bilancio erano investimenti di capitale di rischio illiquidi o token di criptovaluta, come i 2,2 miliardi di dollari di una criptovaluta chiamata Serum. Il crollo di quella che era la quarta piattaforma della galassia ha innescato una valanga che rischia di colpire buona parte del settore. A lanciare per prima l’allarme nel fine settimana è stata Kraken. La Borsa di criptovalute ha congelato l’accesso al conto di alcuni fondi, che sospetta siano associati per «frode, negligenza o cattiva condotta» a Ftx e Alameda Research. La piattaforma informa sull’account Twitter di essere in contatto con le forze dell’ordine e che i suoi altri clienti non sono stati coinvolti.

L’andamento di Binance

Nel fine settimana anche Binance aveva smesso di accettare depositi di token Ftx. Aax, invece, ha scelto di sospendere i prelievi citando complicazioni con un aggiornamento del sistema e il fallimento di un partner. Alcune piattaforme non sono riuscite a evitare di essere contagiate. Settantanove utenti di Matrixport hanno registrato perdite a causa dell’esposizione a tre prodotti della piattaforma, legati a loro volta a Ftx. La società scongiura il rischio di insolvenza. E ancora, in un messaggio a Bloomberg News, l’hedge fund di criptovalute Galois Capital conferma di avere un’esposizione compresa tra 40 e 45 milioni di dollari alla galassia Ftx.

Galois è stato uno dei primi a criticare la la blockchain Terra ora fallita. Infine, c’è Hbit, la controllata di Houbi Technology Holdings, che ha depositato 18,1 milioni di token in Ftx. Di questi, 13,2 milioni sarebbero composti da asset dei clienti, mentre solo 2,9 milioni sarebbero di Hbit. L’azionista di maggioranza Li Lin si è detto disposto a coprire le passività dei clienti per un massimo di 14 milioni. Ma il gruppo potrebbe comunque essere «influenzato in modo sostanziale e negativo» se questi fondi fossero bloccati su Ftx.