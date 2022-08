Il furto in criptovalute

Un gruppo di hacker ha rubato quasi 200 milioni di dollari in criptovalute da Nomad, uno strumento che consente agli utenti di scambiare token da una blockchain all’altra. Non è del tutto chiaro come sia stato orchestrato l’attacco o se Nomad prevede di rimborsare gli utenti che hanno perso i token durante il furto. Durante l’aggiornamento del codice di Nomad, durante i trasferimenti, i ladri hanno potuto prelevare più beni di quelli depositati nella piattaforma.