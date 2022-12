Mondo Convenienza accetta pagamenti in criptovalute

Mondo Convenienza (grande distribuzione di mobili) apre alle valute digitali per gli acquisti online e nelle sedi fisiche.

Criptovalute per acquistare da Mondo Convenienza

Per comprare una cucina, un divano o un armadio si potranno usare le criptovalute. Mondo Convenienza, tra i leader italiani nel settore della grande distribuzione di mobili, ha infatti deciso di consentire questo genere di pagamenti. Che saranno possibili per gli acquisti online e fisici in tutti i suoi punti vendita.

Per raggiungere l’obiettivo Mondo Convenienza ha stretto una partnership con Chainside, azienda numero uno in Italia nella fornitura di infrastrutture per l’abilitazione di pagamenti in valuta digitale.

Per utilizzare il portafoglio crittografico, ai clienti basterà la scansione di un codice QR.

Il progetto è stato realizzato dalla Digital Factory di Mondo Convenienza. Si tratta del dipartimento di innovazione e sviluppo digitale dell’azienda, dall’area marketing all’area vendite. Un gruppo che conta 50 persone dedicate, in gran parte con meno di 40 anni.

Dario Carosi, Chief Innovation Officer di Mondo Convenienza, ha dichiarato: “Spesso nelle grandi aziende, soprattutto italiane, si passano anni a porsi domande e fare programmi. Noi abbiamo scelto un approccio pragmatico, concreto: quello di sperimentare e innovare”.

Concetti simili ha espresso Lorenzo Giustozzi, Chief Executive Officer di Chainside, che ha commentato l’accordo dicendo che “abbiamo subito compreso che sarebbe stata una grande opportunità per tutto l’ecosistema italiano”. L’obiettivo è “fare un enorme passo in avanti in termini di innovazione”.