La 13esima è in arrivo, ecco come verrà spesa quest'anno

Come si spende la 13esima

Sono 8,5 milioni gli italiani che quest’anno hanno atteso l’ultima settimana per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l’albero. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull’andamento dello shopping nell’ultimo weekend prima del Natale spinto anche dall’arrivo delle tredicesime. Più di un italiano su tre (35 per cento) che riceve la tredicesima in arrivo a partire dal 15 dicembre la userà in maggior parte – sottolinea la Coldiretti – per le spese di Natale anche se per una percentuale pressoché analoga (36 per cento) è destinata al pagamento di bollette, mutui, rate e tasse come l’Imu – secondo Coldiretti/Ixè.

Complessivamente la spesa degli italiani per i regali sarà quest’anno di 177 euro a testa, in calo del 7 per cento rispetto allo scorso anno, a causa principalmente della crisi economica, con l’aumento dell’inflazione e i rincari in bolletta legati alla guerra in Ucraina. Gli italiani per una maggioranza del 42 per cento conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 30 per cento arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un altro 15 per cento si spingerà a 300 euro. Ma c’è anche un 8 per cento che spenderà tra 300 e 500 euro, un 2 per cento che arriverà a 1.000 e una ristrettissima minoranza dell’1 per cento che supererà i 2.000 euro. Gli altri non hanno ancora deciso quanto spendere.

Il caro bollette legato agli effetti della guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione – precisa la Coldiretti – imprime quest’anno una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Tra i regali più gettonati, libri, vestiti e scarpe, soldi, prodotti di bellezza e soprattutto l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione.

Da segnalare la preferenza accordata all’acquisto di prodotti made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro. Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un successo – continua la Coldiretti – viene registrato per i mercatini che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura. Una opzione che garantisce spesso la possibilità di trovare regali ad “originalità garantita” al giusto prezzo. Un orientamento che – conclude la Coldiretti – riguarda anche l’alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio a chilometri zero da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.