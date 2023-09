Iniziata a Roma la Ryder Cup di golf, evento da 2 miliardi di euro

Uno sport che genera direttamente a livello mondiale un giro d’affari di circa 200 miliardi di dollari, di cui 13,44 miliardi, secondo le stime di Yano Research Institute, soltanto con riferimento al mercato delle attrezzature e dell’abbigliamento di settore. Poi c’è tutta la parte dei club, delle scuole, dei tornei, dell’accoglienza e del turismo. Parliamo del golf , che nel nostro Paese non è mai davvero decollato mentre in altre nazioni conta decine di migliaia di praticanti e di “tifosi” neanche fosse il gioco del pallone.

Eppure è proprio l’Italia che in questi giorni (a partire da oggi fino a domenica) ospita a Roma la Ryder Cup, la supersfida tra i campioni Usa ed europei, terzo evento sportivo più seguito al mondo, dopo i Campionati mondiali di calcio e le Olimpiadi. L’evento che si svolge al Marco Simone golf club, secondo Kpmg ha ricadute dirette che vanno da 550 milioni a un miliardo di euro, cui si sommano quelle indirette più o meno della stessa entità. Tenendo conto di tutto, il progetto Roma 2023 ha un valore tra ricavi e indotto che spazia dunque da 1,1 a 2 miliardi. Attesi da oggi a domenica, oltre 50mila spettatori giornalieri provenienti da decine di Paesi nel mondo e disposti a spendere ogni giorno dai 175 ai 610 euro a biglietto.

I diritti Tv e gli sponsor

La forza della manifestazione la si è vista ieri all‘inaugurazione trasmessa dalle tv di mezzo mondo: una scenografia da kermesse internazionale con una folla di personalità dello sport, dello spettacolo e dell’economia. A livello globale, la voce forte dei diritti Tv riguarda il pubblico americano e britannico, abituati a riunirsi davanti agli schermi per il torneo golfistico come succede per il Superbowl o il Sei Nazioni. La Ryder Cup è comunque venduta con altre competizioni golfistiche. Negli Stati Uniti diverse fonti stimano in 50 milioni di dollari l’anno il valore di uno spettacolo che dura pochi giorni. In Italia la manifestazione viene trasmessa da Sky e, nei momenti clou, dalla Rai (maggiormente su Rai Sport).

La portata della manifestazione che ospita l’Italia si capisce anche dal peso degli sponsor, brand per top spender assoluti: Bmw, Rolex, Hilton, Aon, Capgemini, ma anche Ds Automobiles, Fideuram e Robe di Kappa. La lista è davvero lunghissima. Ci sono worldwide suppliers tra cui figurano Pepsi-Cola e Moët & Chandon e official suppliers come Costa Crociere, Peroni e Hp. Poi ci sono gli sponsor tecnici dei due team e qui il discorso si fa ancor più interessante, perché coinvolge la moda. Il team americano, detentore del titolo, (gli Usa sono in testa nelle sfide per 27 a 14) veste Ralph Lauren, gli sfidanti europei Loro Piana. Il brand italiano del lusso quest’anno per la prima volta utilizza la tecnologia 3D nello studio dei capi, così da simulare le loro reazioni durante i movimenti.

Una occasione per il movimento golfistico nazionale

Per quanto riguarda gli italiani, Chicco Molinari, scelto dal capitano Luke Donald, è andato ad aggiungersi al fratello Edoardo, ma anche al danese Thomas Bjorn, al belga Nicolas Colsaerts e allo spagnolo Josè Maria Olazabal come vice-capitano che affiancherà nelle decisioni Donald, supportando i 12 giocatori in campo. Squadra messa a punto con gli ultimi dettagli dopo lo spettacolare Omega Masters di Crans Montana. La federazione italiana golf spera che l’evento farà da volano all’intero movimento nazionale, che al momento conta meno di 100mila praticanti. Le autorità sportive sognano di raddoppiare la cifra ma è difficile che un singolo evento, per quanto ben riuscito, possa da solo a cambiare la situazione. Certo, la Ryder Cup come tutti i tornei “mitici” ha il potere di generare passione.

Ma in realtà occorrerebbe partire dalla scuola (come avviene in altre nazioni) per avvicinare i giovani ad uno sport, quale il golf, che nel nostro Paese mantiene connotazioni elitarie. Lo certifica una indagine realizzata da Noto Sondaggi secondo cui il 35% degli italiani pensa che nei prossimi tre o cinque anni in Italia il numero dei golfisti crescerà, percentuale che arriva quasi al 70% tra i giocatori ed ex giocatori. Il 29% è invece dell’opinione che tale numero resterà uguale e il 12% che decrescerà.

Il golf, d’altra parte, non è uno sport sconosciuto: il 34% degli italiani si dichiara propenso a praticarlo in un prossimo futuro. L’80% pensa che tale sport – percepito dal 53% degli italiani solo “un gioco” – sia adatto a tutte le età, ma si riconosce l’esistenza di fattori che ne limitano la diffusione. Più nello specifico, il 63% degli italiani indica nei costi da sostenere il maggior ostacolo all’ampliamento della platea di giocatori, mentre il 47% indica come causa primaria l’ambiente esclusivo e il 32% una difficoltà pratica. Sta di fatto che un terzo degli italiani, il 35%, sarebbe attratto dall’idea di assistere alla Ryder Cup.

Le polemiche non mancano

Ma non mancano le polemiche. L’edizione italiana, è emerso da alcune inchieste, risulta essere la più costosa della storia della manifestazione con un budget pari a 157 milioni di euro per il complessivo progetto Ryder Cup 2023, che comprende investimenti in infrastrutture per la viabilità e l’accoglienza dei turisti, attività di marketing e promozione del circolo Marco Simone e lo sviluppo del del movimento golfistico italiano con eventi e iniziative da organizzare tra il 2016 e il 2027.

L’edizione del 2018, svoltasi in Francia, tanto per fare un esempio, era costata 40 milioni di euro, quattro volte di meno. Tra l’altro la somma è coperta da sostanziosi fondi pubblici. L’indice viene puntato anche sul lavoro dell’esercito di volontari non pagati. Ma anche per quanto riguarda le manifestazioni al top di altri sport si è contato su centinaia di appassionati che pur di seguire da vicino la manifestazione si impegnavano a dare una mano. Polemiche a cui gli organizzatori rispondono in modo lapidario: “I conti li faremo alla fine. Ma già questa inaugurazione è stata per Roma e l’Italia una vetrina eccezionale”.