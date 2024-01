Ex Ilva, Acciaierie d'Italia ha 3,1 mld di debiti e chiede moratoria

Acciaierie d’Italia, la società che gestisce gli impianti ex Ilva, ha 3,1 miliardi di debiti al 30 novembre 2023. La fotografia più aggiornata è contenuta nel ricorso presentato da AdI al Tribunale di Milano per richiedere le misure di protezione dai creditori. Nel ricorso, AdI – per il tramite dei suoi legali – lancia pesanti accuse al governo, indicando generiche responsabilità di “soggetti istituzionali” nella mancata erogazione di finanziamenti e nell’esplosione della crisi. Inoltre, sostiene l’illegittimità del decreto adottato dal governo in gennaio proprio per il caso dell’ex Ilva che prevede l’accesso alla amministrazione controllata anche su ricorso di un socio.

Accesso al credito sempre più complesso

“L’accesso al mercato finanziario – è scritto nel documento – è stato reso sempre più difficile anche dalle continue esternazioni del governo che dal gennaio 2023 (quindi un anno prima del decreto contestato, ndr.) ha sempre paventato l’amministrazione straordinaria come scelta preferenziale al punto da emettere uno specifico Decreto-Legge. Di conseguenza, le risorse finanziarie di ADI si riducono pressoché unicamente alle risorse generate internamente: tali flussi vengono originati dal ciclo di produzione e devono sostenere anche gli investimenti, che quindi erodono la disponibilità di risorse finanziarie per la gestione produttiva”.

Proposta di moratoria

Degli oltre 3 miliardi di debiti, 548 milioni sono classificati come debiti commerciali scaduti. Nel piano presentato al Tribunale di Milano, la società indica una serie di creditori – indicati come “creditori primari” – ai quali sottoporre una proposta di moratoria. Tra questi figurano Eni, Snam Rete Gas, Enel Energia e A2a, oltre a Unicredit e l’amministrazione straordinaria di Ilva. Questi creditori hanno una esposizione di 1,528 miliardi, dei quali 263 milioni scaduti. Eni, che vanta un credito di 75 milioni scaduto nell’ottobre scorso e relativo al piani di rientro siglato nel 2022, ha chiesto inoltre l’escussione delle garanzie – rilasciate da Invitalia – secondo quanto riporta il documento.

Nella proposta, AdI chiede una moratoria sui debiti per 750 milioni e propone di saldare pagando 40 milioni al mese da dicembre 2026 fino a giugno 2028.

Nel ricorso, i legali di AdI – lo studio Lca- contestano la legittimità del decreto del governo sull’As, sostenendo che è in contrasto con la normativa europea e comunque incostituzionale.