Fondi già stanziati ma non usati

Fondi preziosi, nell’ordine dei miliardi di euro, ancora stoccati nelle casse pubbliche, nonostante siano già stanziati. Sono nel cassetto, pronti per essere erogati a chi ha i requisiti individuati. Così, mentre la politica chiede un nuovo decreto Aiuti, il terzo in pochi mesi, per fronteggiare l’emergenza energia, una soluzione-tampone sarebbe a portata di mano. Scritta da un mese, in alcuni casi da più mesi.

Certo, i partiti, per una volta concordi, hanno lanciato l’appello al governo per il futuro, perché il quadro si appesantisce di giorno in giorno e non basta quello già in cantiere. L’esecutivo farà un punto della situazione nelle prossime ore. C’è chi parla di un intervento immediato, prevedendo un decreto tra martedì e mercoledì, e chi invece a microfoni spenti preconizza un’attesa più lunga con una decisione nel fine settimana. Di certo Palazzo Chigi vuole valutare quali risorse sono a disposizione per comprendere l’entità dell’eventuale intervento. Tutto teorico, insomma, vista anche l’indisponibilità del presidente del Consiglio a fare uno scostamento di bilancio.

