Morto Andrea Riello

Ha accusato un malore in ufficio all’interno dell’azienda. Un infarto fulminante che ha stroncato a 60 anni Andrea Riello, ex presidente di Confindustria Veneto dal 2005 al 2009, alla guida della Riello Sistemi con sede a Minerbe, in provincia di Verona. Per l’imprenditore non ci sarebbe stato nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi.

Andrea Riello era nato a Venezia nel 1962. Laurea in Economia aziendale all’Università Ca’ Foscari, aveva poi frequentato il Polytechnic of Central London. Tornano a casa, aveva iniziato a gestire Riello Macchine (oggi Riello Sistemi Spa) e dal 2001 era presidente di gruppo Riello Sistemi. È stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e Consigliere di amministrazione di Save SpA.

Il gruppo Riello Sistemi oggi conta quattro stabilimenti fra cui quello di Minerbe e più di 500 dipendenti. È considerato tra i più evoluti in Europa nel settore delle macchine dei sistemi di produzione.