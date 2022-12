Attenti alla pista dei soldi del Qatar gate perché le autodifese dei politici sono molto fragili

In attesa degli sviluppi delle indagini dalla procura belga bisogna seguire la pista dei soldi del Qatar gate, perché può portare a disegni assai diversi da quelli immaginati nelle prime ore dello scandalo. E anche rendere inutili molte autodifese di parlamentari europei.

Milioni per un discorsetto in aula?

Quasi un milione e mezzo di contanti sono stati sequestrati ( e da ieri fotografati) ai due principali protagonisti dello scandalo. Uno è l’ex eurodeputato Pd Pier Antonio Panzeri, poi passato con Roberto Speranza, Massimo D’Alema e tanti altri ad Articolo Uno. L’altra è Eva Kaili, la socialista greca divenuta vicepresidente del Parlamento europeo e ora detronizzata proprio per lo scandalo.

Un milione e mezzo di euro solo a due esponenti è davvero tanto, anche per la ricca storia di tangentopoli. Sicuramente troppo per avere in cambio- come molti media stanno scrivendo- un banale e pure grottesco discorsetto della Kaili nell’aula di Strasburgo per magnificare il diritto del lavoro in Qatar.

La pista dei visti per Doha

Uno spot tv sarebbe stato meno costoso e più efficace di qualsiasi discorsetto della Kaili o di chi per lei. Per quanto ricchi in Qatar conoscono il valore del denaro. E anche per corrompere (attività che per loro non è reato se fatta all’estero) avrebbero investito i loro soldi in qualcosa in grado di dare maggiore ritorno. Un provvedimento economico importante c’era: quello che aboliva i visti per andare e venire dal Qatar e dal Kuwait. Per essere sicuri di portarlo a casa sarebbe stato però più efficace corrompere funzionari o persino esponenti politici della commissione di Ursula von der Leyen. Altrimenti sarebbe stato necessario oliare il consenso di centinaia di parlamentari, e non è realistico pensarlo.

L’altra pista non emersa

Cìè una seconda pista però fino ad oggi non ancora emersa. Le attività di lobby di molti paesi del Golfo sono rivolte non solo a favorire il proprio paese, ma soprattutto a danneggiare quelli rivali, nemici o avversari. Per questo scopo si spendono anche milioni di euro. Nel caso del Qatar si sarebbe disposti a finanziare qualsiasi campagna- secondo gli esperti del Golfo- per danneggiare la reputazione di Emirati Arabi Uniti, Bahrein o Arabia Saudita. È una pista che merita di essere seguita.

Le auto-assoluzioni fragili

Su questa pista però cadrebbero tutte le precipitose auto-assoluzioni che abbiamo sentito in queste ore da parte di eurodeputati (quasi tutti socialisti) che rivendicavano loro voti a mozioni sui diritti umani violati in Qatar. Quel tema potrebbe non valere nulla. E da controllare magari è chi si è battuto con forza contro uno dei tre paesi rivali e concorrenti di Doha. Le autodifese sarebbero fragili. Come fragili per altro sono le reazioni della Von der Leyen e delle istituzioni. Promettono di cambiare tutto, di dare maggiore trasparenza, di fare organismi di controllo importanti. Ma chi prende in nero milioni di euro sfugge a qualsiasi controllo. E certo non dichiarerà mai in un apposito registro trasparenza la tangente intascata.