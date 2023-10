Sempre più caro andare in centro in auto a Milano (area C), gratis solo per le elettriche

L’area C, ossia la circolazione in centro a Milano, passa da 5 a 7,5 euro al giorno. Un problema per molti ma non per i possessori di auto elettriche al 100% ai quali il sindaco Beppe Sala continua ad aprire incondizionatamente le porte infischiandosene del traffico congestionato anche a causa del proliferare delle piste ciclabili che restringono le carreggiate.

Le auto elettriche possono dunque continuare a scorrazzare per il centro gratuitamente, senza neanche il problema dei residenti che, dall’anno prossimo avranno 50 ingressi gratuiti, contro i 40 attuali ma poi dovranno pagare 3 euro, rispetto ai 2 attuali.

Solo due ore di posteggio consentito sulle strisce blu

Se però gli automobilisti “elettrici” non sono residenti hanno un altro problema non da poco: infatti l’ingresso è gratuito ma il posteggio dal 1 novembre sulle strisce blu, quelle dei non residenti, è limitato a sole due ore. Poi bisogna lasciare il posto a qualcun altro. Quindi, come previsto da una delibera dello scorso luglio, la sosta a pagamento, in vigore tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera, sarà consentita per una durata massima di 2 ore consecutive per ambito di sosta, senza possibilità di ulteriore estensione.

In sostanza, l’auto potrà essere lasciata nello stesso posto per non più di due ore consecutive. Dopo le 19 e fino alle 24, la sosta rimarrà a pagamento per le prime 2 ore e resterà invariata la possibilità di sostare gratuitamente al loro scadere. Il parcheggio diventa invece completamente gratuito tra le 24 e le 8 del giorno successivo.

Con più auto elettriche aumenterebbe il traffico

“C’è molta sosta parassitaria a Milano – ha spiegato il sindaco Sala presentando la misura -, cioè di chi viene in città e lascia l’auto tutto il giorno togliendo spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo abbiamo stabilito un limite”. Insomma i fortunati “elettrici” sono avvisati: vieni in centro ma non per più di due ore.

A meno di occupare a tempo indeterminato, cosa peraltro vietata, uno dei posteggi riservati a chi sta effettuando la ricarica presso una colonnina. Appare comunque chiaro che la restrizione alle auto fatta passare come misura antinquinamento difficilmente possa funzionare e che, paradossalmente, se aumentassero le auto elettriche vendute in centro sarebbe sempre più difficile circolare.